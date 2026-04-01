하나은행, 군 장병 위한 '나라사랑카드 라운지' 오픈

[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = 하나은행은 1일 군 장병과 나라사랑카드 이용 손님을 위해 복합 휴게 공간 '하나 나라사랑카드 라운지'를 오픈했다고 밝혔다.
이번 라운지는 서울 을지로입구역 1번 출구 인근에 마련된 체류형 공간으로, 외출이나 휴가 중인 군 장병들이 도심 속에서 편하게 머무를 수 있도록 기획됐다.
운영시간은 평일 오전 11시부터 오후 7시까지이며 누구나 자유롭게 휴식할 수 있고 휴대폰 충전과 무료 와이파이 등 기본 편의 서비스도 제공된다. 특히 군 장병 및 나라사랑카드 소지자는 라운지 내 셀프 커피 바, 배낭이나 캐리어 임시 보관 등 맞춤형 서비스를 이용할 수 있다.
라운지 오픈을 기념한 이벤트도 열린다. 현장에서 나라사랑카드를 신규 발급받는 고객에게는 보조배터리, 핸드크림 등 경품을 증정한다. 라운지 방문 인증 사진과 응원 메시지를 SNS에 업로드하면 추첨을 통해 아이패드와 커피 쿠폰 등을 제공하는 '군 장병 응원 이벤트'도 진행할 예정이다.
하나은행 관계자는 "나라사랑카드를 사용하는 군 장병들의 편의성 증대는 물론 군 장병들에게 감사와 응원의 메시지를 전하고자 라운지 공간을 기획했다"며 "나라사랑카드 라운지를 통해 다양한 서비스와 이벤트를 즐기길 바란다"고 밝혔다.
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