하나은행, 치매안심 금융 지원 강화

유언대용신탁 기반 상품 리뉴얼, 실질적 금융 혜택 확대
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나은행은 치매안심 금융 지원을 강화한다고 23알 밝혔다.
하나은행은 지난 8월 금융권 최초로 치매 전담 특화 조직인 '치매안심 금융센터'를 신설한데 이어, 지난 11월 서울특별시광역치매센터와 '시니어 맞춤 치매안심금융 지원을 위한 업무협약'을 체결해 치매 단계별 전 과정에 대한 맞춤형 치매안심금융 서비스를 제공하고 있다.
하나더넥스트 라운지에서 3월부터 실시하는 '치매안심 아카데미'는 ▲치매에 대한 정보와 예방을 위한 '돌봄' ▲정서적 안정과 취미 활동을 지원하는 '위안' ▲자산보전과 이전 설계를 지원하는 '지킴' 등 세 가지 주제로 치매 대비부터 자산 보호까지 다양한 솔루션을 제공한다.
이와 함께, 하나은행은 기존의 유언대용신탁 기반 상품인 '100세 신탁'을 '내맘대로 신탁'으로 리뉴얼하고, 치매를 대비하는 손님과 그 가족을 위한 실질적인 금융 혜택을 확대한다.
'내맘대로 신탁'은 치매 등 판단능력 저하에 대비한 금융지원 기능에 더해 자금의 운용, 인출, 이전까지 한 번에 설계할 수 있는 점이 특징이다. 다양한 금융상품을 활용해 폭 넓게 운용이 가능하고 정기·분할·수시 인출 등 유연한 자금 활용과 함께 유고시에는 자산의 이전이나 기부까지 손님의 의사에 따라 설계할 수 있다.
하나은행 관계자는 ""갈수록 증가하고 있는 치매 인구에 대한 지원은 개별적 처방을 넘어 통합적 지원이 필요하다"며 "하나은행은 치매 발병 전 예방적 차원의 안내부터 발병 후 체계적인 실행 관리까지 전 과정을 아우르는 솔루션을 제공해 치매 환자와 가족에게 실질적인 도움이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
dedanhi@newspim.com