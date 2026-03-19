하나은행, 2000억원 규모 서울시 소상공인 안심통장 3호 대출 지원

1700명 한정 스타벅스 아메리카노 기프티콘 2매 제공 이벤트도
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나은행은 서울시, 서울신용보증재단과 협업해 서울시 소재 사업장을 둔 개인사업자를 위해 '서울시 소상공인 안심통장 3호 대출'을 지원한다고 19일 밝혔다.
지원은 총 2000억원 규모로 ▲서울시에 사업장을 두고 업력이 1년 초과한 개인사업자 ▲서울신용보증재단 보증서를 발급받은 자 ▲대표자 NICE 신용평점 600점 이상에 해당하는 손님이 대상이다. 사업자당 대출한도는 최대 1000만원이며, 1년 단위로 최대 5년까지 기한 연장이 가능하다.
특히, 갑작스러운 자금수요에 대비할 수 있도록 통장대출(마이너스 대출) 형태로 지원하며, 한도약정수수료 및 약정한도미사용수수료가 전액 면제로 유동성 확보가 필요한 개인사업자의 부담을 크게 줄여줄 것으로 기대된다.
하나은행은 2025년 8월부터 10월말까지 시행했던 '서울시 소상공인 안심통장 2호 대출'에서 점유율 31.6%(실행기준)를 기록하며 1위를 차지한 바 있다.
한편, 최초 신규 대출 약정 시 발생하는 보증료의 50%를 지원하고 사전 응모 후 안심통장 약정한 손님 1700명 한정 스타벅스 아메리카노(T) 기프티콘 2매를 제공하는 이벤트도 진행한다.
보증서 신청은 오는 19일 오전 9시부터 서울신용보증재단 모바일 앱을 통해 5부제 방식으로 신청 가능하다. 대출 신청 손님 출생연도 끝자리를 기준으로 3월 19일(1,6), 20일(2,7), 23일(3,8), 24일(4,9), 25일(5,0)에 해당하는 손님이 대상이며, 3월 26일부터는 제한 없이 신청 가능하다.
dedanhi@newspim.com