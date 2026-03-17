하나은행, '개인사업자 신용대출 갈아타기 서비스' 시행

개인사업자 전용 상품 '하나더소호 신용대출' 신규 출시

추가 자금 필요시 최대한도 1억원 이내 증액 신청 가능

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나은행은 오는 18일부터 개인사업자 손님의 금융부담 완화를 위한 '개인사업자 신용대출 갈아타기 서비스'를 시행한다고 17일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나은행은 오는 18일부터 개인사업자 손님의 금융부담 완화를 위한 '개인사업자 신용대출 갈아타기 서비스'를 시행한다고 17일 밝혔다.[사진=하나은행]2026.03.17 dedanhi@newspim.com

'개인사업자 신용대출 갈아타기 서비스'는 금융결제원의 대출이동시스템을 기반으로 온라인대출 플랫폼에서 여러 금융사들의 대출금리를 비교한 뒤 더 낮은 금리로 대환할 수 있도록 지원하는 제도로, 개인사업자 손님의 대출 선택권을 넓히고 금융비용 부담을 완화하기 위해 금융위원회 주도로 마련됐다.

하나은행은 이번 서비스 시행에 맞춰 개인사업자 전용 상품인 '하나더소호 신용대출'을 신규 출시했다. 기존 대출을 상환하면서 추가자금이 필요한 경우 최대한도 1억원 이내에서 증액 신청도 가능하며, 신청부터 승인까지 전 과정을 비대면으로 제공해 손님 편의성을 한층 높였다.

'하나더소호 신용대출'은 하나은행 대표 모바일 앱 '하나원큐'를 비롯해 토스, 네이버페이 등 주요 온라인대출 비교 플랫폼을 통해 신청할 수 있으며, 사업자등록증을 보유하고 업력 1년 이상의 만 19세 이상 개인사업자 손님은 누구나 이용 가능하다.

하나은행은 '개인사업자 신용대출 갈아타기 서비스' 이용 손님에게 하나손해보험의 '사이버금융범죄 보상보험'도 무료로 제공키로 했다. 이외에도 전문직을 영위하는 개인사업자의 경우, 최대 9억원 한도의 갈아타기 전용 상품인 '전문직사업자 환승론'을 이용할 수 있다.

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