하나은행, 21일부터 초등학생 대상 어린이 금융교육 실시

오전 1~3학년, 오후 4~6학년 대상 화폐와 용돈 주제 눈높이 교육
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나은행은 오는 21일부터 초등학생을 대상으로 한 어린이 금융교육 '하나 둘 셋. 금융아 놀자!'를 실시한다고 10일 밝혔다.
올해로 4년 차를 맞이하는 '하나 둘 셋, 금융아 놀자!'는 초등학생의 발달 단계와 특성을 반영해 금융의 개념과 건전한 용돈 관리 방법을 놀이와 체험 중심으로 제공해 왔다. 이번 금융교육은 온라인 방식으로 토요일에 진행되며 오전에는 1~3학년, 오후에는 4~6학년을 대상으로 화폐와 용돈을 주제로 눈높이 교육을 제공한다.
첫 번째 주제인 '돈이 Money?' 과정에서는 ▲화폐의 역사와 기능 ▲세계 화폐의 특징 ▲환전과 환율의 개념 등을 지폐 퍼즐 키트 및 나만의 여권 만들기와 같은 체험형 교구를 활용해 학습한다. 두 번째 주제인 '용돈관리, 혼자서도 잘해요!' 과정에서는 ▲용돈의 의미 ▲용돈 계획 수립 ▲저축 목표 설정 등을 저금통 만들기와 용돈 보드게임 활동을 통해 이해하도록 해, 어린이들이 자기주도적 금융관리 능력을 기를 수 있도록 했다.
참가신청은 하나은행 모바일 앱 '하나원큐' 이벤트 페이지를 통해 9일부터 가능하며, 상·하반기 각20회에 걸쳐 총 1200여명의 아이들이 참가할 수 있다. 또한, 방학 기간에는 금융교육 접근성이 낮은 아동복지시설 아동 300여 명을 대상으로 온·오프라인 교육을 병행해 교육 사각지대 해소에도 힘쓸 계획이다.
하나은행 ESG금융부 관계자는 "조기 금융교육은 아이들의 건전한 금융 습관 형성을 위한 밑거름이 된다"며 "앞으로도 어린이 눈높이에 맞춘 차별화된 금융교육을 통해 미래세대 금융역량 향상에 기여하는 ESG경영을 지속적으로 실천하겠다"고 말헀다.
dedanhi@newspim.com