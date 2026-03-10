중동 정세 불안에…소방청, 송유관 저장시설 170곳 안전 점검

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 중동 지역 정세 변화로 에너지 수급 불안 가능성이 제기되는 가운데 소방청이 전국 송유관 저장시설에 대한 안전 점검에 착수했다.
소방청은 이달 9일부터 20일까지 대한송유관공사 등 13개 사업자가 운영하는 옥외탱크저장소 170곳을 대상으로 소방검사를 실시한다고 10일 밝혔다.
이번 점검에서는 탱크 샘플링 작업 절차와 장비의 적정성, 탱크 상부 작업 구역 모니터링 여부, 탱크 측면 샘플링 포인트 설치 상태 등 위험요소 관리 실태를 집중적으로 확인할 예정이다.
아울러 현장 점검과 함께 민관 합동 간담회와 안전관리 컨설팅을 병행해 실효성 있는 안전대책 마련에도 나선다.
점검 과정에서 불법 행위가 적발될 경우 입건이나 과태료 부과 등 무관용 원칙에 따라 엄정 조치할 방침이다.
소방청은 이번 점검을 계기로 정유사와 석유비축기지, 탱크터미널, 주유소 등 석유 관련 위험물 시설 전반으로 안전관리 강화 대책을 확대할 계획이다.
김승룡 소방청장 직무대행은 "국가 에너지 수급은 국민 민생과 직결되는 중요한 사안"이라며 "중동 상황을 예의주시하면서 위험물 안전사고 예방에 총력을 기울이겠다"고 말했다.
