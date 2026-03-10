신한금융그룹, '2025 CDP Korea Awards' 기후변화 대응 부문 최고 등급 획득

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신한금융그룹은 CDP(탄소정보공개프로젝트) 한국위원회가 발표하는 '2025 CDP Korea Awards' 기후변화 대응 부문에서 최고 등급인 'Leadership A'를 받으며 8년 연속 명예의 전당, 5년 연속 플래티넘 클럽에 등재됐다고 10일 밝혔다.
신한금융은 'Leadership A'등급을 받으며 5년 연속 플래티넘 클럽에 선정된 국내 유일 금융기관이다. CDP는 전 세계 주요 기업을 대상으로 기후 변화 대응과 관련된 정보 공개를 요청하고 이를 토대로 매년 보고서를 발간하는 프로젝트로 글로벌 환경 부문에서 가장 권위 있는 지표다.
신한금융은 국내 금융기관 최초로 자산 포트폴리오의 친환경 전환을 위한 ▲그룹 전환금융 가이드라인 제정 및 실행 ▲그룹 임직원들의 업무 중 탄소배출량을 측정 및 관리하는 '그린 인덱스 제도' 확산 ▲재생에너지 사용 확대 등 그룹의 기후 전환 전략을 기반으로 ESG 경영의 현장 실행력을 높이는 데 주력하고 있다.
신한금융 관계자는 "이번 플래티넘 수상은 신한금융이 기후변화 대응을 위해 추진해온 금융을 통한 실질적인 탄소 감축 노력이 글로벌 차원에서 인정받은 결과"라며 "앞으로도 신한금융은 우리 사회 전반의 탄소중립 전환을 적극 지원하며 실질적인 기후 대응 성과를 창출해 지속 가능한 미래를 선도해 나가겠다"고 밝혔다.
