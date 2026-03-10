겨울철 한랭질환자 364명…사망자 전년비 1.75배↑

한랭질환자 증상 1위는…저체온증
65세 이상·고령층에서 발생률 높아
경기·강원, 한랭질환자 발생 '최다'
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 이번 겨울철 한랭질환으로 숨진 환자가 14명으로 전년 대비 1.75배 높은 것으로 나타났다.
질병관리청은 10일 한랭질환 피해 발생 현황 감시를 위해 실시한 '2025-2026 절기 한랭질환 응급실 감시체계' 운영 결과를 발표했다.
한랭질환은 추위가 직접 원인이 돼 인체에 피해를 줄 수 있는 질환이다. 저체온증, 동상, 동창이 대표적 질환이다.
질병청은 겨울철 한파로 한랭질환에 대한 주의 환기와 예방 활동 유도를 위해 매년 겨울철에 '한랭질환 응급실 감시체계'를 운영하고 있다. 전국 512개 응급의료기관과 지자체의 협력을 통해 한파로 인한 건강 피해 발생을 감시한다.
지난해 12월 1일부터 지난 2월 28일까지 감시체계로 신고된 이번 겨울철 한랭질환자는 총 364명이다. 이중 사망자는 14명으로 집계됐다. 한랭질환자는 전년(334명) 대비 1.09배 높았고 사망자의 경우 전년 사망자는 8명으로 1.75배 발생했다.
한랭질환자의 주 증상은 저체온(79.7%·290명)으로 나타났다. 추정 사망자 14명 모두 추정 원인이 저체온증으로 나타났다. 특히 전체 추정 사망자 14명 중 5명(35.7%)은 치매 등 인지장애를 동반하고 있어 치매와 같은 인지장애가 있는 경우 한랭질환 건강 수칙을 준수할 수 있도록 주변의 관심이 필요하다.
한랭질환 발생은 남성(64.6%·235명)이 여성(35.4%·129명)보다 많이 나타났다. 65세 이상(57.4%·209명)에서 가장 많이 발생했다. 대부분의 추정 사망자 또한 65세 이상(78.6%·11명)이었다. 특히 80세 이상의 고령층에서 32.4%(118명)의 환자 발생과 57.1%(8명)의 추정 사망을 보여 고령층일수록 한랭질환 위험도가 높은 것으로 확인됐다.
발생 장소는 실외 발생이 75%(273명)으로 실내 발생(25%·91명)보다 많이 발생했다. 가장 많은 발생 비율을 나타낸 장소는 길가(23.6%·86명), 주거지 주변(19.8%·72명), 집(17%·62명) 순이다.
발생 연령과 발생 장소의 연관성을 비교해 보면, 가장 많은 한랭질환자 발생 분포를 띄는 65세 이상 연령층(209명)의 주요 증상 발생 장소가 주거지 주변(27.3%·57명), 길가(24.4%·51명), 집(22%·46명)으로 노년층의 일상생활속 한랭질환 예방이 중요함을 나타내고 있다.
주로 한랭질환이 발생하는 시간은 6~9시(20.9%·76명), 9시~12시(15.7%·57명)이다. 밤 사이 낮아진 온도가 한랭질환의 영향이 될 수 있다는 점에서 오전 시간 활동 시 주의가 필요하다.
지역별 발생 분포로는 경기지역(19.5%·71명)이 한랭질환자가 가장 많았다. 인구 10만 명당 발생은 강원 지역(2.1명)이 가장 많은 한랭질환자가 발생한 것으로 나타났다.
임승관 질병청장은 "이번 감시 결과 한랭질환 사망자의 경우 인지장애를 동반한 고령층에서 많이 발생함에 따라 어르신들이 한파에 노출되지 않도록 보호자의 관심과 노력이 매우 중요하다"며 "향후 겨울철 한랭질환을 대비해 인지장애를 동반하고 계신 어르신의 한랭질환 사망 발생을 낮출 수 있도록 관계기관과 긴밀히 협력해 나갈 것"이라고 강조했다.
