KB증권, 지속가능경영보고서 美 LACP 비전 어워즈 플래티넘 수상

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = KB증권은 지난해 발간한 지속가능경영보고서 'ESG Report'가 미국 커뮤니케이션연맹(LACP) 주관 '2024/25 비전 어워즈'에서 금융산업분야 Platinum(대상)을 수상했다고 10일 밝혔다.
마케팅·커뮤니케이션 조사기관인 LACP의 비전 어워즈는 매년 전 세계 정부기관, 기업, 단체가 발간한 연차보고서와 지속가능경영보고서 등을 평가해 시상하는 경연대회다. 2001년 시작된 이래 매년 전 세계 20여 개국에서 1000개 이상의 정부 기관, 기업, 단체가 참여하고 있다.
이번에 평가된 KB증권 ESG Report는 ▲첫인상 ▲표지 디자인 ▲이해관계자 대상 메시지 ▲내용 구성 ▲재무 정보 ▲창의성 ▲명확성 ▲정보 접근성 등 8개 평가 항목에서 총 99점(100점 만점)을 획득하며 지난해 Gold(금상) 수상에 이어 Platinum(대상)을 수상했다.
강진두·이홍구 KB증권 대표이사는 "ESG경영 실천과 더불어 투명하고 충실한 정보 공개를 통해 글로벌 전문가들에게 인정받은 노력의 결과"라며 "앞으로도 여러 이해관계자와 진정성 있는 소통을 통해 ESG 가치를 확산하고, 신뢰받는 기업으로 위상을 더욱 공고히 하겠다"고 말했다.
KB증권에 따르면 지난해 ESG Report는 글로벌 스탠다드에 부합하도록 ESG 데이터 공개를 확대했으며, 인적자본 공시 및 이해관계자 참여형 스토리텔링 요소를 반영하는 등 독창적으로 구성했다. 또한 제3자 검증 수준을 'AA1000AS Moderate Level Type2'로 강화해 보고서 품질 향상을 위해 노력하고 있다는 설명이다.
