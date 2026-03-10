국내 상주 외국인 169만명 시대…취업자 대부분 '제조·서비스업' 집중

데이터처 '이민자체류실태 ·고용조사' 발표

재외동포 24.2% 최대…비전문취업 19.0%

외국인 취업자 44.9% 제조업·도소매 집중

유학생 71% 비경제활동…서비스업 참여

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 국내에 상주하는 외국인이 170만명에 가까워진 가운데, 이들의 상당수가 '제조업'과 '서비스업'에 집중된 것으로 나타났다. 국내 노동시장 곳곳에서 외국인 인력이 차지하는 비중이 커지면서 산업 현장의 인력 구조에도 적지 않은 영향을 주고 있다는 분석이다.

특히 '재외동포'와 '비전문취업' 외국인 비중이 가장 높았다. 외국인 취업자의 상당수가 단순노무와 생산직 등 현장 중심 직종에 몰리면서 한국 노동시장에서 외국인 인력이 담당하는 역할도 뚜렷해지고 있다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 20일 오후 서울 강남구 세텍 서울무역전시장에서 열린 '외국인 취업·채용 박람회'를 찾은 구직자들이 채용공고 게시대를 살펴보고 있다. 2025.11.20 ryuchan0925@newspim.com

◆ 외국인 취업자 소득 '200~300만원'…주 50시간 미만 근무

10일 국가데이터처와 법무부가 발표한 '2025년 이민자체류실태 및 고용조사' 결과에 따르면, 지난해 5월 기준으로 국내에 91일 이상 거주한 15세 이상 외국인은 총 169만2000명으로 집계됐다.

체류 자격별로 보면 재외동포가 24.2%로 가장 많았다. 이어 비전문취업(19.0%)과 유학생 (14.0%), 영주(9.6%) 순으로 조사됐다.

전년과 비교하면 유학생이 3만6000명 증가해 가장 큰 폭으로 늘었고, 영주 체류자도 2만1000명 증가했다. 반면 방문취업 외국인은 1만명 감소했다.

연령대별 외국인 [자료=국가데이터처] 2026.03.10 rang@newspim.com

외국인의 연령 구조를 보면 젊은 층 비중이 높은 것이 특징이다. 외국인의 연령대별 비중은 15~29세가 30.9%로 가장 높고, 이어 30대(27.5%)와 40대(15.7%) 순으로 나타났다.

특히 유학생의 90.5%가 15~29세로 사실상 청년층에 집중돼 있었고, 비전문취업 외국인 역시 30대 이하 비중이 93.0%에 달했다. 반면 방문취업 외국인은 50대 비중이 43.0%로 가장 높아 체류 자격별로 연령 구조의 차이가 뚜렷하게 드러났다.

외국인 취업 구조를 보면 제조업 중심의 고용 형태가 뚜렷했다. 외국인 취업자의 산업별 비중은 광·제조업이 44.9%로 가장 높았다. 이어 도소매·숙박·음식점업 20.4%, 사업·개인·공공서비스업 13.4%, 건설업 9.6% 순으로 나타났다.

체류 자격별로 보면 비전문취업 외국인의 79.7%가 제조업에 종사하고 있었고, 전문인력 역시 57.4%가 제조업에 종사했다. 반면 유학생은 83.4%가 도소매·숙박·음식점업에 종사하는 것으로 나타났다.

취업자 직종을 보면 단순노무 종사자가 27.1%로 가장 많았다. 다음으로는 장치·기계 조작 및 조립 종사자(25.6%), 기능원 및 관련 기능 종사자(16.7%) 순이었다.

외국인 취업자의 취업시간 [자료=국가데이터처] 2026.03.10 rang@newspim.com

외국인 노동자의 근로 여건을 보면 비교적 긴 노동시간 구조가 나타났다. 외국인 취업자의 주당 근로시간은 '40~50시간 미만'이 58.1%로 가장 많았고, 이어 '50~60시간 미만' 17.8%와 '60시간 이상' 8.7%로 각각 조사됐다.

평균 근로시간은 비전문취업 외국인이 45.9시간으로 가장 길었으며, 유학생은 23.3시간으로 가장 짧았다.

소득 수준은 '월 200만~300만원 미만' 구간이 32.4%로 가장 많았고, 비전문취업(68.0%)과 전문인력(45.6%)에서 해당 구간 비중이 높았다. 반면 '300만원 이상' 소득 비중은 전문인력(50.9%)과 영주 체류자(48.0%)에서 상대적으로 높게 나타났다.

◆ 외국인 91.4% 아시아 국적…'한국계 중국인' 가장 많아

경제활동 측면에서는 체류 자격에 따라 차이가 뚜렷했다. 비전문취업 외국인의 취업자 비중은 99.9%, 전문인력은 99.4%로 사실상 대부분이 경제활동에 참여하고 있었다. 반면 유학생은 비경제활동 인구 비중이 71.1%로 가장 높았다.

외국인의 생활 구조도 체류 자격별로 차이를 보였다. 외국인의 주거 형태는 일반주택 거주가 58.5%로 가장 많았고, 다음으로는 아파트(20.0%)와 기숙사(13.2%) 순이었다. 비전문취업 외국인은 기숙사 거주 비중이 47.7%로 높았다.

외국인의 국적 분포를 보면 아시아 출신 비중이 절대적으로 높았다. 전체 외국인의 91.4%가 아시아 국적이었으며, 한국계 중국인이 29.9%로 가장 많고 베트남이 16.0%로 뒤를 이었다.

체류 자격별 국적 분포도 차이를 보였다. 방문취업·재외동포·영주 체류자는 한국계 중국인 비중이 높았고, 유학생은 베트남 출신 비중이 가장 높았다. 비전문취업 외국인의 경우 우즈베키스탄·필리핀·인도네시아 등 기타 아시아 국가 출신 비중이 높은 것으로 나타났다.

체류 자격별 거처 종류 [자료=국가데이터처] 2026.03.10 rang@newspim.com

거주 지역 역시 특정 자격과 연계됐다. 외국인의 57.5%가 수도권에 거주했으며 방문취업(81.0%)과 영주(77.5%), 재외동포(76.7%) 등은 수도권 거주 비중이 특히 높았다. 반면 비전문취업 외국인은 경기(37.4%)와 동남권(17.1%), 충청권(16.7%) 등 제조업 기반 산업지역에 분산된 경향을 보였다.

유학생은 외국인 중에서도 노동시장 참여 구조가 상대적으로 독특한 구조를 보였다. 유학생의 비경제활동 인구 비중은 71.1%로 가장 높았지만, 취업자 중에서는 83.4%가 도소매·숙박·음식점업에 종사하는 것으로 나타났다. 학업과 병행해 서비스업 중심의 아르바이트 형태로 노동시장에 참여하는 경우가 많기 때문으로 풀이된다.

언어 능력 측면에서도 유학생의 특징이 나타났다. 한국어능력시험(TOPIK)에 응시해 급수를 취득한 외국인은 전체의 21.0%였는데, 유학생의 취득 비중은 55.0%로 가장 높았다. 전문인력 역시 34.6%로 상대적으로 높았다.

2025년 이민자체류실태 및 고용조사 [자료=국가데이터처] 2026.03.10 rang@newspim.com

