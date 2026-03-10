AMRO, 韓 올해 성장률 1.9%…美 통상 불확실성·부동산 PF '리스크'

최근 중동 사태 영향은 미포함
주택시장 안정 위한 '공급 확대' 제안
[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 아세안+3 거시경제조사기구(AMRO)가 한국의 올해 경제성장률을 1.9%로 전망했다. 지난해(1.0%)보다 0.9%포인트(P) 높은 수준이다. 소비심리 개선, 반도체 중심의 수출 호조가 성장을 이끌 것으로 내다봤다.
10일 재정경제부에 따르면 AMRO는 이날 이 같은 내용을 담은 '2025년 한국 연례협의 보고서'를 발표했다. 이번 보고서는 지난해 12월 AMRO 미션단이 한국을 방문해 재경부, 한국은행 등 정부 부처 및 관계 기관과 실시한 연례협의를 바탕으로 작성됐다. 최근 중동 사태로 인한 영향은 포함되지 않았다.
우선 AMRO는 올해 한국 경제가 소비심리 개선, 반도체 중심 수출 호조에 긍정적인 영향을 받을 것으로 전망했다.
물가 전망은 식품 가격 및 글로벌 에너지 가격 안정화 흐름에 힘입어 올해 물가상승률이 지난해(2.1%)보다 0.2%P 낮은 1.9%를 기록할 것으로 예상했다.
다수의 리스크 요인도 지목됐다. 단기 리스크로는 ▲미국 통상정책 불확실성 ▲미·중·유럽 등 주요 교역 상대국의 성장 둔화 등 대외 요인 ▲비은행금융기관이 보유한 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 ▲주택가격 조정 가능성을 꼽았다.
중장기적으로는 반도체·자동차·조선 등 주력산업의 글로벌 경쟁 심화, 높은 가계부채 수준, 저출생·고령화에 따른 인구구조 변화 등이 성장의 발목을 잡을 수 있다고 경고했다.
경제정책 평가에 대해 AMRO는 현재의 통화정책 기조가 잠재성장률 하회, 부동산·금융 안정성 우려 등 복합적인 리스크 균형을 고려할 때 적절하다고 평가했다.
다만 성장에 대한 하방위험이 커질 경우 추가 완화 조치를 검토할 수 있다고 권고했다. 주택시장 안정 및 가계부채 억제를 위한 거시건전성 조치는 '충분한 주택 공급 확대와 병행돼야 한다'고 제언했다.
재정 측면에서는 한국이 여전히 적절한 재정 여력을 보유하고 있다고 평가하면서, 통화정책이 제약을 받는 현 상황에서 하방위험이 현실화할 경우 취약계층에 집중 지원하는 유연하고 신속한 대응이 요구된다고 밝혔다.
한편 AMRO는 한국의 자본·외환시장 발전 노력과 탄소중립 적극 추진을 긍정적으로 평가하면서도, 주력산업 경쟁력 제고와 저출생·고령화 극복 정책 등 중장기 성장 모멘텀을 유지하기 위한 구조개혁 노력을 강조했다.
