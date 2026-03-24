하나은행, 'AI 연금투자 솔루션' 통합 서비스 출시

[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = 하나은행은 24일 새로워진 NEW 하나원큐를 통해 연금 자산의 적립부터 인출까지 전 과정을 관리할 수 있는 'AI연금투자 솔루션' 통합 서비스를 제공한다고 밝혔다.

'AI연금투자 솔루션'은 개인의 생애주기를 고려한 종합 연금투자 관리 서비스다. 사용자가 설정한 연금관리 목표를 반영해 AI가 투자성향과 보유자산을 진단하고, 맞춤형 투자 포트폴리오와 연금 인출·운용 전략을 동시에 제공한다.

솔루션은 크게 '적립기'와 '인출기'로 구성된다. 확정기여형(DC) 및 개인형 퇴직연금(IRP) 가입자가 '적립기 솔루션'을 통해 ▲은퇴 시점 ▲목표 연금자산 ▲적립금액 등을 입력하면 AI가 주식·채권·대체자산 등 5개 자산군으로 구성된 포트폴리오를 제안한다.

[사진=하나은행]

만 55세 이상의 개인형 IRP 손님은 '인출기 솔루션'도 강화됐다. 사용자가 연금 수령의 주기·기간·금액 등을 목표로 설정하면 AI가 펀드·ETF·예금 등 6개 자산으로 구성된 연금 인출 포트폴리오를 제시한다.

특히 '인출기 솔루션'은 투자성향과 연금수령 목표를 분석하여 1000여개 이상의 포트폴리오 조합을 생성하며, 포트폴리오 내 투자상품 후보군은 시장환경에 따라 매일 업데이트 된다.

조영순 하나은행 퇴직연금그룹 부행장은 "이번 서비스의 핵심은 손님의 연금 자산을 단순한 투자 상품이 아닌, 생애주기와 연금관리 목표를 반영한 운용 솔루션으로 확장한 것이다"며 "앞으로도 하나은행은 '인출기' 손님의 연금관리 니즈를 선제적으로 파악해 혁신적인 상품과 서비스를 지속적으로 선보이겠다"고 밝혔다.

한편 'AI연금투자 솔루션'은 AI 연구개발 전담 조직인 하나금융융합기술원의 공동 연구를 통해 개발된 AI 기반 연금관리 서비스로, 기존 연금투자 적립기 서비스와 지난해 12월 새롭게 출시한 AI연금투자 인출기 서비스를 하나의 비대면 서비스로 구현한 것이 특징이다.

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