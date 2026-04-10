하나은행, '하나모임통장' 출시…7일간 가입자 전원에 파리바게트 상품권

AI 핵심 요약beta
- 하나은행이 10일 모임 자금 관리용 하나모임통장을 출시했다.
- 입출금과 금고 영역을 분리해 최고 연 2.5% 금리를 제공한다.
- 수수료 면제와 이벤트로 파리바게트 상품권 등 경품을 증정한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나은행은 모임 자금을 보다 효율적으로 관리할 수 있는 '하나모임통장'을 출시하고, 풍성한 이벤트 역시 진행한다고 10일 밝혔다.
'하나모임통장'은 모임 자금의 효율적인 운영을 위해 '입출금 영역'과 '금고 영역'을 분리한 차별화된 구조를 채택한 것이 특징이다. 일반적인 이체나 결제에 사용하는 자금은 입출금 영역에서 관리하고, 별도의 자금은 금고 영역으로 옮겨 보관할 수 있다.
하나원큐 앱을 통해 금고에 보관하는 자금은 최대 300만 원까지 최고 연 2.5%(기본금리 연 0.1% + 우대금리 연 2.4%)의 금리를 제공한다. 모임 자금을 단순 보관하는 수준을 넘어 실질적인 금리 혜택을 누릴 수 있는 것이다.
하나은행은 모임 운영에 따른 비용 부담을 줄이기 위해 주요 금융 거래 수수료를 횟수 제한 없이 면제하고 모임 총무의 편의성을 극대화하기 위해 1/N 정산기능과 총무 변경 기능도 탑재했다.
한편, 관련 상품 출시를 기념해 오는 10일~17일 통장 신규 손님을 대상으로 가입자 전원에게 파리바게트 상품권(3000원)을 제공하는 '얼리버드 오픈런 이벤트'를 실시한다.
이외에도 상품 출시일부터 6월 30일까지 가입자 전원에게 ▲신세계상품권(5만원) ▲BBQ 치킨세트 ▲스타벅스 아메리카노 쿠폰 중 하나를 제공하며, 모임원을 초대해 2인 이상 모인 팀을 추첨해 ▲고급 스포츠 워치 ▲명품 캐리어 ▲외식 상품권 ▲호텔 상품권 등 모임 테마에 맞는 맞춤형 경품을 증정하는 이벤트를 동시에 진행한다.
하나은행 관계자는 "모임이 활발해지는 봄 시즌에 맞춰 자금 관리의 편의성과 고금리 혜택을 결합한 맞춤형 상품을 준비했다"며 "앞으로도 고객의 실생활 속에 필요한 금융 수요를 면밀히 파악해 생활 밀착형 금융 서비스와 혜택을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.
dedanhi@newspim.com