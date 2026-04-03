하나은행, '프로젝트 한강 2단계 사업' 추진 나선다…디지털 화폐 생태계 구축

한국은행·BGF리테일과 협력, CU편의점서 예금토큰 결제 실증

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나은행은 한국은행·BGF리테일과 '프로젝트 한강 2단계 사업'의 성공적인 추진을 위한 협력에 나선다고 3일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나은행은 지난 2일 오후 한국은행 본관에서 한국은행·BGF리테일과 함께 예금 토큰 실증 사업인 '프로젝트 한강 2단계 사업'의 성공적인 추진과 디지털 금융 혁신을 위한 3자 업무협약을 체결했다. 이날 협약식에 참석한 이호성 하나은행장(사진 오른쪽)이 이창용 한국은행 총재(사진 가운데), 민승배 BGF리테일 대표이사(사진 왼쪽)와 함께 협약서를 들고 기념촬영을 하고 있다. [사진=하나은행]2026.04.03 dedanhi@newspim.com

하나은행은 지난 2일 오후 한국은행 본관에서 한국은행·BGF리테일과 함께 예금 토큰 실증 사업인 '프로젝트 한강 2단계 사업'의 성공적인 추진과 디지털 금융 혁신을 위한 3자 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 한국은행이 금융위원회·금융감독원과 함께 주관하는 예금 토큰 실증 사업의 확장 단계로, 하나은행에서 발행한 '예금 토큰'으로 BGF리테일이 운영하는 CU편의점에서 실제 결제 서비스를 구현하기 위해 마련됐다.

최근 금융권 내 예금 토큰 실증 사업에 대한 관심이 가속화 되고 있는 가운데, 하나은행은 BGF리테일이 보유한 국내 최다 편의점(CU) 네트워크에 독보적인 결제 편의성을 제공할 계획이다. 손님은 하나은행 대표 모바일 앱 '하나원큐'와 연동된 예금 토큰을 전국 1만9000여 CU매장에서 바코드 또는 QR 방식으로 사용할 수 있다.

BGF리테일은 기존 POS 시스템을 최적화하여 점주(소상공인)의 추가 부담 없이 결제가 가능한 환경을 제공한다.

특히, '프로젝트 한강 2단계 사업'에서 개인 간 송금, 생체 인증을 활용한 결제 방식도 함께 도입됐으며, 잔액이 부족할 경우 계좌에서 자동으로 전환되는 구조까지 포함했다.

하나은행은 BGF리테일과 함께 그동안 ▲상생금융 업무협약 ▲디지털 신사업 공동추진 ▲디지털 혁신 점포 오픈 ▲영하나 플러스 체크카드를 출시하는 등 다양한 영역의 협업을 진행해왔다. 이번 '프로젝트 한강 2단계 사업' 공동 참여를 통해 디지털 금융 혁신을 한 단계 더 발전시키는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

이호성 하나은행장은 "이번 프로젝트 참여 및 업무협약을 통해 하나은행이 예금 토큰 시장 확대를 리드하고, 소상공인의 정산 효율성 증대와 소비자의 새로운 금융 경험을 제공하는 상생형 디지털 생태계의 모범 사례로 만들 것"이라고 강조했다.

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