[6·3 지선] D-10 서울시장 선거…오세훈·정원오, 지지율 '초접전'

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지지율 차이 1%p 아래로 떨어져

21일 자정부터 공식 선거운동

정원오, GTX 사태에 맹공격

오세훈, '부동산 지옥' 집중 공세

28일 서울시장 후보 4자 토론회

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 오는 6월 3일 전국동시지방선거가 10일 앞으로 다가온 가운데 오세훈 국민의힘 서울시장 후보와 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 오차범위 내 초접전을 보이고 있다.

24일 최근 여론조사에 따르면 오 후보와 정 후보는 1%포인트(p)도 되지 않는 지지율 차이를 보였다.

정원오 더불어민주당 서울시장 후보(왼쪽)와 오세훈 국민의힘 서울시장 후보 [사진=뉴스핌DB]

스트레이트뉴스가 여론조사 전문기관 조원씨앤아이에 의뢰해 지난 19~20일 서울시 유권자 806명을 대상으로 휴대전화 가상번호를 활용한 ARS 방식으로 진행한 조사에 따르면 정 후보 지지율은 43.0%, 오세훈 국민의힘 후보는 42.6%로 격차는 오차범위(±3.1%p) 내인 단 0.4%p에 그쳤다.

보름 전 조사(5월 4~5일)에서 당시 정 후보(50.2%)는 오 후보(38.0%)를 12.2%p 차이로 앞섰지만, 보름 사이 정 후보는 7.2%p 하락하고 오 후보는 4.6%p 상승하며 격차가 좁혀졌다. (표본오차 95% 신뢰수준 ±3.5%p, 자세한 내용 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조)

또 다른 여론조사는 지지율 격차가 더 좁혀졌다. 뉴시스가 여론조사 회사 에이스리서치에 의뢰해 지난 19~20일 서울시 거주 유권자 1002명에게 무선 가상번호를 이용한 ARS 차기 서울시장 지지도 조사를 진행한 결과 정 후보는 41.7%, 오 후보는 41.6%로 단 0.1%p 차이였다. (표본오차 95% 신뢰수준 ±3.1%p, 자세한 내용 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조)

◆ 정원오, '오세훈 낙선' 광진 연속 방문…GTX 사태 '맹공'

앞서 양측은 정 후보의 과거 폭행 전과를 둘러싸고 진실 공방이 이어졌으나 수도권광역급행철도(GTX)-A 삼성역 구간 철근 누락 사태가 수면 위로 떠오른 이후 국면이 달라졌다. 정 후보 측은 오 후보를 향해 '안전 불감증'이라고 비판 수위를 높이며 연일 안전을 강조하고 나섰다.

지난 20일 관훈클럽 토론회에 참석한 정 후보는 "서울을 안전불감증 서울시에서 안전특별서울시로 만들겠다"고 강조하며 (안전) 예방 사업으로 현재 들어가고 있는 10% 정도의 예산을 30%로 늘리겠다고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 6.3 지방선거 D-12일인 22일 오후 노원구 롯데백화점 앞에서 개최된 집중유세에 참석해 발언을 하고 있다. 2026.05.22 yym58@newspim.com

정 후보는 지난 21일 자정 6·3 지방선거 및 국회의원 재보궐선거 공식 선거운동이 시작된 후 서울 광진구 동서울우편집중국을 찾았다. 현장에는 민주당 총괄상임선거대책위원장인 정청래 민주당 대표도 함께했다. 이튿날인 22일에도 정 후보는 광진구 구의역 스크린도어 참사 추모 현장을 찾았다.

광진은 오 후보가 과거 국회의원 선거에서 고배를 마신 지역이다. 오 후보는 지난 2020년 제21대 국회의원 선거에서 당시 미래통합당 소속으로 광진을 의원 후보로 나섰으나 고민정 의원에게 패배한 바 있다. 일각에서는 이를 의식한 행보라고 해석한다.

GTX-A 삼성역 공사 현장 점검도 나섰다. 정 후보는 지난 21일 서울 강남구에 있는 GTX-A 삼성역 구간 지하 5층을 둘러본 뒤 "지하 5층 현장을 직접 가 보니 균열이 너무 많아서 놀랐다. 전문가들께서 이 부분에 대한 면밀한 검토와 조사, 판단, 거기에 맞는 대안도 만들어 주길 바란다"고 당부했다.

◆ 오세훈, '강남북 균형발전' 강조…GTX 논쟁 '강경 대응'

오 후보는 박원순 전 서울시장 시절 재개발·재건축 구역 해제와 이재명 정부의 10·15 부동산 대책을 겨냥해 '부동산 지옥'이라고 표현하며 연일 비판했다. 이에 대한 해결책이자 주요 공약으로 '2031년까지 31만호 착공'을 앞세웠다.

[서울=뉴스핌] 김예원 인턴기자 = 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 22일 오후 서울 동작구 남성사계시장을 방문해 선거운동원들과 화이팅을 외치고있다. 2026.05.22 yeawon2@newspim.com

그는 공식 선거운동 첫날 21일 오전 강북구 삼양동을 찾았다. 서울시장 역임 시절부터 '강남북 균형발전'을 발표했던 것과 일맥상통하는 행보다. 이곳 주택가 골목에서 유승민 전 국민의힘 의원과 부동산 등 민생 정책의 방향 전환을 촉구하는 대시민 메시지를 발표했다.

정 후보가 3선 구청장을 지냈던 성동구를 방문하기도 했다. 오 후보는 지난 22일 서울 성동구 행당7구역 인근에서 아기씨굿당 피해주민 현장 간담회를 통해 "아기씨굿당과 어린이집 기부채납 문제 등으로 1000가구 주민들이 재산권 행사를 하지 못하는 상황이다. 아직도 해결방안을 찾지 못했다"라며 정 후보를 향해 비판했다.

GTX-A 삼성역 철근 누락에 대해서는 '선거용 소개로 사용하고 있다'고 강력히 대응했다. 지난 20일 관훈클럽 토론회에 참석한 오 후보는 "(GTX-A 삼성역 철근 누락) 은폐 의혹은 사실이 아니고 기술적·과학적 판단에도 문제가 없다"고 강조했다. 법률대리인을 통해 관련 내용을 보도한 MBC 기자와 간부, 국토교통부 관계자를 경찰에 고발 조치하기도 했다.

◆ 28일 4자 토론회…29·30일 양일 사전 토론회

한편 공식 선거운동은 5월21일~6월2일까지 총 13일간이다. 기간 내 공개 장소 연설 및 대담은 오전 7시~오후 11시까지 가능하다.

아울러 서울시장 후보들은 28일 오후 11시 선거관리위원회가 주관하는 TV토론회를 진행한다. 오 후보와 정 후보, 범보수 후보인 김정철 개혁신당 서울시장 후보와 범진보 후보인 권영국 정의당 서울시장 후보가 4자 토론회 형식으로 열릴 예정이다.

토론회 다음날 곧바로 29~30일 양일간 사전투표가 시작된다. 사전투표 기간 전국 읍·면·동에 설치된 사전투표소에서 오전 6시~오후 6시까지 참여할 수 있으며 ▲주민등록증 ▲여권 ▲운전면허증 ▲공무원증 ▲국가기술자격증(산업인력공단) ▲각급 학교의 학생증(사립학교 포함) 등을 지참해야 한다. 본투표일은 6월3일이며, 투표 시간은 오전 6시~오후 6시로 같다.

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