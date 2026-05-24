[뉴스핌 여론조사] 경남 '국정 안정론' 50.2% '정부 견제론' 41.1%

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뉴스핌·리얼미터 경남 조사… '투표하겠다' 86.2%

'적극 투표층' 국정 안정 53.3%, 정부 견제 42.7%

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 6·3 지방선거를 10일 앞둔 가운데 경남 지역에서는 '국정 안정론'이 과반을 넘어서며 '정부 견제론'을 앞선 것으로 24일 조사됐다. 경남 유권자의 10명 중 8명 넘는 86.2%가 투표하겠다고 답했다.

종합뉴스통신사 뉴스핌이 리얼미터에 의뢰해 지난 21~22일 경남 18살 이상 803명을 대상으로 한 여론조사에서 이같은 결과가 나왔다.

◆ 국정 안정론 50.2% 정부 견제론 41.1%...9.1%p 차이

경남 지역 유권자에게 이번 지방선거의 성격을 물은 결과, '안정적인 국정 운영을 위해 더불어민주당 후보에 힘을 실어줘야 한다' 50.2%, '정부를 견제할 수 있도록 국민의힘 후보에 힘을 실어줘야 한다' 41.1%였다. 국정 안정과 정부 견제 간 격차는 9.1%포인트(p)로 오차범위 밖이다. '잘 모름'은 8.7%였다.

지역별로는 ▲창원시 국정 안정론 49.9%, 정부 견제론 44.1% ▲김해시·양산시 국정 안정론 55.9%, 정부 견제론 36.9% ▲중서부 내륙권(진주시, 밀양시, 의령군, 함안군, 창녕군, 산청군, 함양군, 거창군, 합천군) 국정 안정론 45.3% ▲정부 견제론 40.9%, 남부 해안권(거제시, 통영시, 사천시, 남해군, 하동군, 고성군) 국정 안정론 48.4%, 정부 견제론 42.4%다. 민주당 지지세가 강한 김해·양산 지역에서 국정 안정론이 힘을 받는 모양새다.

연령별로는 ▲18~29살 국정 안정론 38.6%, 정부 견제론 43.3% ▲30대 국정 안정론 47.3%, 정부 견제론 42.4% ▲40대 국정 안정론 63.0%, 정부 견제론 27.6% ▲50대 국정 안정론 60.9%, 정부 견제론 33.7% ▲70살 이상 국정 안정론 38.2%, 정부 견제론 52.5%다. 민주당 지지층이 많은 40·50대는 압도적으로 국정 안정론에 힘을 싣는 반면 20대·70대 이상은 정부 견제론이 우세했고 30대는 비슷했다.

성별로는 ▲남성 국정 안정론 49.3%, 정부 견제론 42.8% ▲여성 국정 안정론 51.1%, 정부 견제론 39.4%였다. 남성 여성 모두 국정 안정론이 다소 높았다.

지지 정당별로는 민주당 지지층 92.5%가 국정 안정론, 국민의힘 지지층 84.1%가 정부 견제론이라고 답했다. 조국혁신당 지지층 89.2%, 진보당 지지층 60.4%는 국정 안정론을 지지했고, 개혁신당 지지층 47.8%는 정부 견제론을 택했다.

투표 의향별로는 '적극 투표층' 국정 안정론 53.3%, 정부 견제론 42.7%, '상황에 따라 변경' 국정 안정론 43.8%, 정부 견제론 38.7%다. 적극 투표층의 과반 이상이 국정 안정론을 지지했다.

◆ 경남 유권자, '투표하겠다' 86.2%...'반드시 투표' 68.5%

6·3 지방선거 투표 의향과 관련해 경남 유권자의 86.2%가 '투표하겠다'고 답했다. 그중 '반드시 투표' 68.5%, '가급적 투표' 17.7%다. 반면 '별로 투표할 생각 없음'은 4.0%, '전혀 투표할 생각 없음'은 8.5%다.

리얼미터 측은 "전반적으로 도민들의 투표 의지와 선거에 대한 관심도가 매우 높은 것으로 조사됐다"고 분석했다다.

지역별로 ▲창원시 88.4% ▲김해시·양산시 84.5% ▲중서부 내륙권(진주시, 밀양시, 의령군, 함안군, 창녕군, 산청군, 함양군, 거창군, 합천군) 82.5% ▲남부 해안권(거제시, 통영시, 사천시, 남해군, 하동군, 고성군) 89.8%다.

연령별로 ▲18~29살 75.5% ▲30대 84.1% ▲40대 85.8% ▲50대 86.8% ▲60대 93.5% ▲70살 이상 86.7%다. 모든 연령층에서 고르게 투표 참여 의지가 강했다.

이번 여론조사는 휴대전화 가상(안심)번호를 무작위로 추출해 자동응답조사(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5%p, 응답률은 8.1%다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록 인구를 기준으로 성별, 연령별, 지역별 가중치(림 가중)를 적용했다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

chogiza@newspim.com