전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.05.24 (일)
KYD 디데이
정치 국회·정당

속보

더보기

[뉴스핌 여론조사] 경남지사 김경수 vs 박완수…주요 이력과 대표 공약은

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 김경수·박완수 경남지사 선거 지지율 격차가 24일 8.8%p로 조사됐다
  • 김경수는 부울경 메가시티와 30분 교통망·청년 7대 공약으로 일자리·자산 지원을 내세웠다
  • 박완수는 행복UP 복지와 G-링크 3.0 교통망·5개 권역 산업 특화로 도정 연속성을 강조했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

김경수 49.3% 박완수 40.5%...8.8%p 격차
김경수, '부울경' 30분 메가시티 교통망 제시
박완수, 생활복지·권역별 산업정책 핵심 공약

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 6·3 지방선거 경남지사 선거에서 김경수 더불어민주당 후보와 박완수 국민의힘 후보의 지지율 격차가 8.8%포인트(p)인 것으로 24일 조사됐다.

전·현직 경남지사의 맞대결이기도 한 이번 선거에서 김 후보는 '부울경(부산울산경남) 메가시티'를 비롯한 교통·청년 정책, 박 후보는 생활 밀착형 복지와 교통 인프라를 핵심 공약으로 내걸었다.

◆ 김경수, '부울경 메가시티' 구축·청년 7대 공약

6·3 지방선거 더보기 선거일 6.03 D-10

종합뉴스통신사 뉴스핌이 리얼미터에 의뢰해 지난 21~22일 경남 803명을 대상으로 실시 후보 지지도 조사 결과, 김 후보는 49.3%, 박 후보는 40.5%였다. 

김 후보는 1967년생으로 진주동명고, 서울대 인류학과를 나와 참여정부 시절부터 정치권에 몸담아 온 친노(친노무현)·친문(친문재인)계 대표 인사다. 37대 경남지사를 지냈다. 이재명 정부 출범 후 대통령 직속 지방시대위원장을 맡아 지방주도성장 정책을 주도해왔다. 재산은 18억 원을 신고했으며 군복무는 미필이다.

김 후보의 핵심 공약은 '부울경 메가시티' 구축을 축으로 한 교통·산업·청년 정책이다. 부산·울산·경남을 하나의 생활권으로 묶는 '30분 메가시티 교통망'을 제시했다.

4대 광역철도망과 남해안 광역급행철도, 동부경 고속철도(KTX) 고속화 등을 통해 주요 도시 간 이동 시간을 단축하고, 인공지능(AI) 기반 간선급행 대중교통(ART) 도입으로 농어촌 교통 사각지대 해소를 약속했다.

산업 분야에서는 소형모듈원자로(SMR), 방위산업, 우주항공, 조선해양 5대 주력 산업을 중심으로 '경남 경제 대전환'을 추진하겠다고 제시했다. 관련 클러스터 조성과 국가 연구 단지 유치를 통해 생산 100조 원, 청년 일자리 15만 개 창출을 목표로 내세웠다.

청년 정책으로는 2030년까지 6만 개 일자리 창출과 최대 3000만 원 자산 형성 지원을 포함한 '청년 7대 공약'을 야심차게 내놨다. 일자리와 주거, 자산 형성을 묶은 종합 지원이 핵심이다.

◆ 박완수, '행복 UP' 5대 복지·교통 인프라 공약

박 후보는 1955년생으로 마산공고를 나와 경남대 행정학과를 졸업했고 동 대학원에서 행정학 석·박사를 받았다. 창원 의창구에서 20·21대 국회의원을 지냈고 현직 경남지사다. 선거에 7차례 출마한 지역 기반 정치인이다. 재산신고액은 19억 원이며, 군복무를 마쳤다.

박 후보는 '생활 밀착형 복지'와 '권역별 산업 전략'을 중심으로 안정적인 도정 연속성을 강조했다. '행복 업(UP)' 5대 복지 공약을 통해 도민 멤버십 카드 도입, 40·50대 포인트 지급, 방학 중 아동급식 지원을 내놨다. 생애주기별 맞춤 복지를 강화하겠다는 구상이다.

교통 분야에서는 '지(G)-링크 3.0' 광역 급행버스망 구축을 핵심으로 내세웠다. 창원·김해·진주 주요 도시를 부산·울산과 연결하고, AI 기반 환승 시스템으로 대기 시간을 줄이겠다는 계획이다. 거가대교 통행료 인하와 부전~마산 복선전철 조기 개통도 포함됐다.

산업 정책은 경남을 5개 권역으로 나눠 기능을 특화하는 전략이다. 중부권은 제조 AI·방산, 동부권은 물류·바이오, 서부권은 우주항공, 남부권은 조선업, 북부권은 항노화 산업으로 재편해 지역별 성장 축을 만들겠다는 정책을 내걸고 있다.  

seo00@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
충북지사 신용한 45.4% 김영환 40.8% [서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 6·3 지방선거 충북지사 선거에 출마한 신용한 더불어민주당 후보와 김영환 국민의힘 후보가 오차범위 안에서 접전을 벌이고 있는 것으로 23일 조사됐다. 종합뉴스통신사 뉴스핌 의뢰로 여론조사 전문기관 리얼미터가 지난 20~21일 충청북도 만 18살 이상 남녀 804명을 대상으로 실시한 충북지사 후보 지지도 조사 결과, 신 후보 45.4%, 김 후보 40.8%였다. 두 후보 간 격차는 4.6%포인트(p)로 오차범위 안이다. '없음' 5.7%, '잘 모름' 8.1%였다. ◆적극 투표층, 신용한 53.8% 김영환 39.8%  지역별로 ▲청주시 신 후보 44.7%, 김 후보 42.0% ▲충주·제천·단양 신 후보 47.0%, 김 후보 41.3% ▲보은·옥천·영동·괴산·증평·진천·음성 신 후보 45.5%, 김 후보 37.9%다. 연령별로는 ▲18~29살 신 후보 30.4%, 김 후보 38.4% ▲30대 신 후보 39.1%, 김 후보 45.4% ▲40대 신 후보 51.8%, 김 후보 36.1% ▲50대 신 후보 62.6%, 김 후보 30.1% ▲60대 신 후보 50.1%, 김 후보 38.3% ▲70대 이상 신 후보 32.5%, 김 후보 58.1%다. 성별로는 ▲남성 신 후보 47.4%, 김 후보 42.1% ▲여성 신 후보 43.4%, 김 후보 39.5%로 오차범위 안의 팽팽의 지지율을 보였다. 지지 정당별로는 민주당 지지층의 84.9%가 신 후보, 7.3%는 김 후보를 지지했다. 국민의힘 지지층의 84.9%는 김 후보, 8.0%는 신 후보를 지지했다. 적극 투표층은 신 후보가 53.8%로 39.8%의 김 후보를 크게 앞섰다. 투표 의향자 중에서는 신 후보 48.5%, 김 후보 42.3%로 오차범위 안 접전이다. '잘 모름' 신 후보 20.8%, 김 후보 34.8%이다. 이번 조사는 무선전화 가상번호 100% 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p이며 응답률은 7.7%다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록 인구를 기준으로 성별·연령별·권역별 가중치(림가중)를 적용했다. 모든 여론조사의 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. jeongwon1026@newspim.com 2026-05-23 05:00
사진
靑, 김승룡 소방청장 감찰 착수 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 22일 김승룡 소방청장에 대한 즉각적인 진상 확인을 지시해 감찰에 착수했다고 청와대가 밝혔다. 강유정 청와대 수석대변인은 이날 저녁 언론 공지를 통해 이같이 밝혔으며 현재로선 개인 비위로 인한 사유로 전해졌다. [남양주=뉴스핌] 김현우 기자 = 김승룡 소방청장 직무대행이 24일 오후 경기도 남양주 수도권119특수구조대에서 열린 현대자동차그룹-소방청 무인소방로봇 기증식에서 인사말을 하고 있다. 2026.02.24 khwphoto@newspim.com 김 청장은 허석곤 전 청장이 12·3 비상계엄 가담 의혹으로 직위 해제된 지난해 9월부터 소방청장 직무대행을 맡아왔다. 올해 3월 새 청장에 정식 임명됐다. 청와대는 어떤 사유로 김 청장에 대한 감찰에 착수했는지에 대해서는 공개하지 않았다.  일각에서는 업무 추진비와 갑질 의혹이 거론되고 있다. 관용차를 이용하는 과정에서 규정에 어긋난 부적절한 행동을 한 것 아니냐는 얘기도 흘러나온다. 청와대는 감찰 사유에 대해 '개인 비위'라고 설명했지만 구체적인 내용에 대해서는 공개하지 않고 있다. the13ook@newspim.com 2026-05-22 22:45

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동