하나은행, 신보·콘진원과 'K-콘텐츠 금융지원' 나선다

총 10억 신보에 출연해 연 1.0% 보증료 지원

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나은행은 국내 문화콘텐츠 산업의 경쟁력 강화와 K-콘텐츠의 글로벌 확산을 지원하기 위해 신용보증기금(이하 '신보'), 한국콘텐츠진흥원(이하 '콘진원')과 'K-콘텐츠 산업 육성을 위한 금융지원 업무협약'을 체결했다고 31일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나은행은 국내 문화콘텐츠 산업의 경쟁력 강화와 K-콘텐츠의 글로벌 확산을 지원하기 위해 신용보증기금(이하 '신보'), 한국콘텐츠진흥원(이하 '콘진원')과 'K-콘텐츠 산업 육성을 위한 금융지원 업무협약'을 체결했다고 31일 밝혔다. [사진=하나은행]2026.03.31 dedanhi@newspim.com

하나은행은 총 10억 원(특별출연 7억 원, 보증료 지원 3억 원)을 신용보증기금에 출연한다. 이를 통해 지원 대상 기업은 전액 보증을 통해 대출 실행이 용이해지며, 연 1.0%의 보증료 지원 혜택을 통해 금융 비용 부담을 낮춤으로써 안정적인 제작 환경을 조성할 수 있을 것으로 기대된다.

금융 혜택지원 대상은 한국콘텐츠진흥원이 추천한 '문화산업완성보증' 및 '특화보증' 대상 기업으로, 콘텐츠를 기획하고 제작하는 문화콘텐츠 기업이다.

서유석 하나은행 기업그룹 부행장은 "이번 협약은 단순히 자금을 지원하는 것을 넘어, 대한민국을 대표하는 K-콘텐츠가 세계 시장에서 지속 가능한 경쟁력을 확보할 수 있도록 돕는 데 큰 의미가 있다"며 "앞으로도 문화 콘텐츠 기업들이 창의적인 아이디어를 마음껏 사업화할 수 있도록 자금 조달에 앞장서는 든든한 동반자가 되겠다"고 밝혔다.

dedanhi@newspim.com