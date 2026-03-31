韓-필리핀, 재정협력 강화 논의…"전략적 배분 통한 선순환 중요"

양국 장관 서울서 양자 면담

AI 기반 재정혁신 협력 확대

PEMNA 협력 고도화 공감대

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 글로벌 통상·안보 불확실성이 커지는 상황에서 한국과 필리핀 예산당국이 재정협력 강화에 나섰다. 양국은 디지털과 인공지능(AI) 기반 재정관리 혁신을 중심으로 협력 범위를 넓히기로 했다.

기획예산처는 31일 서울 신라호텔에서 박홍근 기획처 장관과 롤란도 톨레도 필리핀 예산관리부 장관이 양자 면담을 갖고 재정운용 방향과 협력 방안을 논의했다고 밝혔다.

이번 면담은 기획처 출범 이후 처음 열린 장관급 양자 회담으로, 아시아·태평양 재정관리협력체(PEMNA) 고위급 총회 참석을 위해 방한한 필리핀 측 요청으로 이뤄졌다.

박홍근 기획예산처 장관이 31일 오전 서울 중구 신라호텔에서 롤란도 톨레도 필리핀 예산관리부 장관과 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=기획처] 2026.03.31 rang@newspim.com

양측은 최근 글로벌 통상·안보 불확실성 속에서 경제 회복과 성장을 위해 재정의 역할이 중요해지고 있다는 데 인식을 같이했다. 재정의 효율성과 지속 가능성을 균형 있게 확보하기 위한 정책 방향도 논의했다.

박홍근 장관은 전략적 재원배분을 통한 경제·재정 선순환 필요성을 강조했다. 톨레도 장관은 성장과 재정건전성의 조화를 위한 필리핀 정책을 설명했다.

양국은 디지털·AI 기반 재정관리 혁신에서도 협력을 강화하기로 했다. 디지털 기술 활용이 재정 효율성과 투명성을 높이는 핵심 수단이라는 데 공감대를 형성했다.

특히 필리핀 측은 한국의 디지털예산회계시스템 '디브레인(dBrain+)'을 아시아 지역 재정혁신의 모범사례로 평가했다.

양측은 PEMNA 협력 고도화에도 뜻을 모았다. 정책 교류를 넘어 디지털·AI 기반 재정혁신을 선도하는 협력 플랫폼으로 발전시켜 나가자는 데 의견을 같이했다.

앞으로 기획처는 주요국과의 재정 협력 채널을 확대하고 구체적인 협력사업을 발굴해 국제 재정 논의에서 한국의 역할을 강화해 나가겠다는 입장이다.

박홍근 기획예산처 장관이 31일 오전 서울 중구 신라호텔에서 롤란도 톨레도 필리핀 예산관리부 장관과 면담하고 있다. [사진=기획처] 2026.03.31 rang@newspim.com

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