박홍근 기획처 장관 후보자 "30년 대한민국 내다보는 국가 전략 필요"

"초혁신 경제 달성 위한 적극 재정 역할" 강조
[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 이재명 정부 기획예산처 장관 후보자로 지명된 박홍근 후보자가 "초혁신 경제로 나아가는 데 적극적인 재정의 역할이 필요하다"며 "기획처가 30년 대한민국을 내다보는 국가 미래 전략 기능의 중심이 될 것"이라고 말했다.
박 후보자는 3일 인사청문회 준비 사무실이 마련된 서울 중구 예금보험공사 출근길에 취재진과 만나 이같이 말했다.
우선 한국 사회·경제의 구조적 복합 위기 속에서 '적극 재정'의 필요성도 강조했다. 그는 "국가 대전환을 위한 전략 기능도 대폭 강화해야 한다"며 "재정의 적극적 역할이 필요할 것"이라고 말했다.
이어 "벼랑 끝에 선 민생 경제를 바로 세워야 한다"며 "국민의 혈세로 만들어진 재정이 적재적소에 쓰여야 되고 불요불급한 예산은 과감히 도려내야 되면서 최대의 고효율을 창출해야 될 것"이라고 덧붙였다. 관행적으로 배분된 낭비성 예산을 정리하면서 효율을 최대화해야 한다는 취지다.
지방 소멸 불평등과 양극화와 같은 문제는 정파를 초월해 풀어야 할 숙제라는 점도 지적했다. 박 후보자는 "저성장과 인구 절벽, 기후 위기, 지방 소멸, 불평등과 양극화 등 미뤄서는 안 될 숙제를 정파를 초월해 풀어야 한다"며 "기획처의 가장 중심적인 것이 국가 전략의 새로운 설계"라고 말했다.
올해 추가경정예산 편성 필요성에 대한 질문에 대해서는 "향후 대통령실, 정부 부처와의 종합적인 협의 속에서 논의해야 할 문제"라고 선을 그었다.
한편 서울시장 출마 의사를 접고 장관 후보직을 수락한 것과 관련해 박 후보자는 "기재부가 현재 두 달째 수장 공석 상태"라며 "3월 말부터 시작되는 내년도 예산안 편성의 문제, 5월에 있는 국가 재정 전략 회의 문제 등에 대해서도 촘촘히 준비를 해야 한다"고 설명했다.
현재 해결이 시급한 경제 과제에 대해서는 "인공지능(AI), 로봇 등 초혁신경제 클러스터를 잘 만들어내고, 경제 성장 동력을 창출하는 것"이라고 말했다.
