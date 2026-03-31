미래에셋생명, 금융소비자보호 내부통제 매니저 워크숍 개최

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 미래에셋생명은 지난 25일 서울 여의도 본사에서 '2026년 내부통제 매니저 워크숍'을 개최했다고 31일 밝혔다.

내부통제 매니저 워크숍은 금융소비자보호를 위한 내부통제 매니저의 역할과 책임감 등에 대해 공감대를 형성하고, 내부통제 체계 안정화를 위한 전사적 협업 기반을 구축하기 위해 마련됐다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 미래에셋생명은 25일 서울 여의도 본사에서 2026년 내부통제 매니저 워크숍을 개최했다고 밝혔다. 이번 워크숍은 금융소비자보호를 위한 내부통제 매니저의 역할과 공감대 형성과 내부통제 체계 안정화를 위한 협업 기반 구축을 목적으로 진행됐다. [사진=미래에셋생명] 2026.03.31 yunyun@newspim.com

이번 워크숍에는 2026년 부서별 금융소비자보호 내부통제 매니저들과 소비자보호팀이 참석했다. 고객 불편사항을 적극 해결하고, 고객이 회사를 신뢰할 수 있는 고객동맹 가치 실현 확립을 위해 금융소비자보호 내부 통제 매니저의 역할 특강 및 사례 발표 등이 진행됐다.

또한 이날 특강에서는 소비자중심경영(CCM) 분야 전문 강사가 소비자중심경영의 개요와 중요성을 비롯해 우수기업 사례, 주요 추진 전략 등을 중심으로 현장 적용 방안을 설명했다.

워크숍에 직접 참석한 김재식 미래에셋생명 대표이사 부회장은 회사와 개인의 성장을 견인하는 금융소비자보호 내부통제 매니저로서의 중추적인 역할을 당부했다.

김재식 미래에셋생명 대표이사 부회장은 "금융소비자에 대한 신뢰는 작은 실천에서 시작되는 만큼, 각 현장에서의 책임 있는 판단과 행동이 무엇보다 중요하다"며 "내부 구성원 모두 소비자중심경영을 일관되게 실행해 나갈 때 지속 가능한 소비자 보호 체계가 구축될 것"이라고 말했다.

한편 미래에셋생명은 '미래에셋은 고객을 위해 존재한다'라는 핵심가치 아래 모든 임직원이 고객 최우선의 관점에서 대고객 서비스 문화를 만들기 위해 노력 중이다.

yunyun@newspim.com