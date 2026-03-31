대한항공, 중동발 위기에 4월부터 '비상경영' 돌입

우기홍 부회장 "고유가로 연료비 부담 가중"

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 대한항공이 중동발 고유가 지속에 따른 경영 악화를 타개하기 위해 오는 4월부터 전사적 비상경영 체제에 돌입한다. 티웨이항공과 아시아나항공에 이어 대형 항공사(FSC)인 대한항공까지 비상경영을 선포하면서 항공업계 전반으로 위기감이 확산되는 모습이다.

우기홍 대한항공 부회장은 31일 임직원 대상 사내 공지를 통해 "비정상적인 고유가 상황이 지속됨에 따라 4월부로 비상경영체제로 전환한다"며 "유가 수준별 단계적 대응 조치를 즉시 시행해 전사적인 비용 효율화를 추진하겠다"고 밝혔다.

[사진=대한항공]

대한항공 측은 이번 조치의 배경으로 사업 계획을 크게 상회하는 급격한 유가 상승을 꼽았다. 우 부회장은 "금년 3월 평균 항공유 가격은 배럴당 194달러를 기록했고, 4월 급유단가는 갤런당 450센트에 도달할 예정"이라며 "이는 당사 사업계획 기준인 갤런당 220센트를 크게 상회하는 수치로 매월 막대한 연료비 부담이 가중되고 있다"고 설명했다.

이어 우 부회장은 "고유가 상황이 장기화될 경우 연간 사업계획 목표 달성에 심각한 차질이 발생할 것으로 보인다"며 "이번 조치는 단순한 일회성 비용 절감이 아니라 구조적 체질을 강화해 성공적인 통합을 완수하고 안정적인 미래 성장 기반을 다지기 위함"이라고 강조했다.

대한항공은 향후 유가 변동 추이에 따라 부문별 대응 조치를 강화할 방침이다. 우 부회장은 "각 부문 리더와 구성원은 단계별 대응 조치에 적극 동참해달라"며 "우리가 가진 저력으로 이번 위기 또한 슬기롭게 극복할 수 있으리라 믿는다"고 말했다.

국내 항공업계는 중동 지역의 긴장이 고조로 비상경영 행보를 확대하는 분위기다. 앞서 저비용항공사(LCC)인 티웨이항공이 지난 16일 업계에서 가장 먼저 비상경영 체제 가동을 선언한 데 이어 대형 항공사(FSC)인 아시아나항공도 지난 25일 경영 효율화와 비용 절감을 위해 비상경영에 돌입했다.

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