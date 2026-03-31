이정복 서부발전 사장 "안정적 연료 조달…에너지 안보 강화"

"전력수급 안정 기여해 국민 편익 증진"
[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자·김하영 인턴기자 = 이정복 한국서부발전 사장이 지난 31일 가스공사 평택 액화천연가스(LNG) 생산인수기지를 방문해 "안정적 연료 조달 통해 에너지 안보를 강화하겠다"고 밝혔다.
이날 이정복 사장은 액화천연가스 6만톤 입항이 이뤄지는 가스공사 평택 액화천연가스 생산인수기지를 방문해 연료수급 안정을 점검했다.
이 사장은 가스공사 평택기지에서 하역, 저장설비 운영 현황을 점검하며 연료 공급 체계 안정성을 확인했다.
이 사장과 연료담당 간부 등은 액화천연가스 저장탱크와 부두 등 기지 주요 시설을 살펴본 뒤 액화천연가스선에 올라 수송 현황을 점검했다.
이 사장은 "최근 중동의 긴장 상황에 따른 천연가스 시장 변동성 확대로 거래가격이 크게 요동치는 상황에서 안정적인 장기 물량 계약은 전력 공급 안정성을 높일 성과"라고 강조했다.
이어 "서부발전은 에너지 공기업으로서 안정적인 연료 조달을 통해 에너지 안보 강화, 국가 전력수급 안정화, 전기요금 안정화에 기여해 국민 편익을 높이겠다"고 덧붙였다.
gkdud9387@newspim.com