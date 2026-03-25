카타르, 한국 등 4개국에 LNG 장기계약 '불가항력' 선언

이탈리아·벨기에·중국 계약도 이행 중단
[서울=뉴스핌] 이동훈 기자 = 카타르가 한국을 포함한 주요 수입국과의 액화천연가스(LNG) 장기 공급 계약에 대해 '불가항력(Force Majeure)'을 선언했다. 미사일 공격으로 핵심 생산시설이 타격을 입으면서 공급 차질이 불가피해졌다는 판단이다.
24일(현지시간) 리아노보스티 통신에 따르면 카타르 국영 에너지 기업 카타르에너지는 성명을 통해 한국, 이탈리아, 벨기에, 중국과 체결한 LNG 장기 공급 계약 이행을 일시 중단한다고 밝혔다.
앞서 지난 18~19일 카타르 라스라판 산업도시 내 LNG 생산시설은 이란의 미사일 공격을 받아 상당한 피해를 입은 것으로 전해졌다.
카타르에너지의 사드 알카비 최고경영자(CEO)는 로이터 통신과의 인터뷰에서 이번 공격으로 전체 LNG 수출 능력의 약 17%가 손상됐으며, 복구에는 3~5년이 소요될 것으로 전망했다.
한국은 카타르산 LNG 의존도가 높은 주요 수입국 중 하나다. 이번 조치로 일부 물량을 현물 시장에서 조달해야 할 가능성이 커졌다. 이에 따라 높은 가격 부담이 산업계는 물론 가계에까지 확산될 수 있다는 우려가 제기된다.
leedh@newspim.com