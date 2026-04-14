촉법소년 연령 논의 2차 포럼 15일 개최…피해자 권리 지원책도 모색

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- 성평등가족부가 14일 교육부 등과 함께 15일 서울 은행회관에서 형사미성년자 연령 기준 제도 보완 포럼을 개최한다.
- 각 분야 전문가들이 절차 표준화, 보호 연계 강화, 피해자 권리 보장 등 개선 방향을 토론한다.
- 포럼 후 온라인 공청회와 시민참여단 숙의 토론으로 국민 의견을 수렴한다.
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형사미성년자 제도 개선 공개 토론
절차 표준화·피해자 권리 보완 논의
[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 성평등가족부는 교육부, 법무부, 보건복지부, 경찰청, 한국청소년정책연구원과 함께 오는 15일 오후 서울 은행회관에서 '형사미성년자(촉법소년) 연령 기준에 관한 제도적 보완 방안'을 주제로 제2차 포럼을 공동 개최한다고 14일 밝혔다.
이번 공개 포럼에는 교육·복지·수사 등 각 분야 현장 전문가들이 토론자로 참여해 촉법소년 제도의 개선 방향을 다각도로 논의할 예정이다.
앞서 열린 1차 포럼에서는 '촉법소년 제도 현황과 연령 논의의 주요 쟁점'을 주제로 형사책임능력의 본질, 소년법의 역할, 형사미성년자 연령 기준에 대한 개념과 쟁점이 집중 점검됐다.
이번 2차 포럼은 단순한 연령 상·하향 논쟁을 넘어, 형사미성년자 제도의 실질적 보완 방안을 마련하는 데 초점을 맞춘다.
포럼은 원민경 성평등부 장관, 노정희 사회적대화협의체 민간위원장, 최교진 교육부 장관, 백일현 한국청소년정책연구원장의 인사말로 문을 열고 전문가 발제와 종합 토론 순으로 진행된다.
배상균 한국형사·법무정책연구원 연구위원은 '연령 논의를 넘어선 형사미성년자 제도 보완'을 주제로 ▲절차 운영의 표준화 ▲보호 처분 이후 연계 강화 ▲피해자 권리 보장 등 제도 개선 방향을 제시할 예정이다.
이어지는 토론에서는 교육·복지·수사·사법 등 다양한 분야 전문가들이 참여해 현장 경험을 바탕으로 심도 있는 논의를 이어간다.
토론에는 이호욱 방학중학교 학교폭력책임교사, 정창호 보금자리청소년회복지원시설 시설장, 최 란 한국성폭력상담소 부소장, 류 현 유니세프한국위원회 아동권리실장, 이현숙 탁틴내일 상임대표, 신혜진 서울남부지방검찰청 부장검사, 서민수 경찰인재개발원 교수요원, 유가영 대한법률구조공단 피해자 국선 전담변호사, 김형률 서울가정법원 부장판사 등이 참여한다.
이들은 학교 현장, 보호·회복 지원, 수사·재판 실무, 아동·피해자 인권 관점에서 현 제도의 한계를 짚고 개선 방향을 모색할 계획이다.
형사미성년자(촉법소년) 연령 사회적 대화 협의체는 포럼 이후에도 국민 의견 수렴을 위한 공론화 절차를 이어간다.
지난 10일부터 성평등부 홈페이지에서 국민 누구나 참여할 수 있는 온라인 공청회가 진행 중이며 오는 18~19일에는 충북 오송과 서울에서 시민참여단 200여 명이 참여하는 숙의 토론이 열릴 예정이다.
원민경 성평등부 장관은 "제1차 공개 포럼을 통해 형사미성년자 연령 기준에 대한 국민 여러분의 높은 관심을 확인할 수 있었다"며 "이번 포럼에서는 청소년들의 삶과 맞닿아 있는 전문가들의 혜안으로 현행 제도의 빈틈을 메울 수 있는 효과적이고 실효성 있는 논의를 기대한다"라고 밝혔다.
노정희 민간위원장은 "형사미성년자(촉법소년) 연령 기준에 관한 협의가 소년사법에 대한 통합적 해법에 이를 수 있도록 교육 현장의 고민부터 수사, 재판 실무까지 아우르는 풍성하고 깊은 논의가 이루어지기를 바란다"라고 말했다.
최교진 교육부 장관은 "이번 포럼은 우리 사회가 소년범죄를 어떻게 바라보는지, 소년범의 계도나 재교육을 위한 인프라가 실효성 있게 작동하는지 등을 논의한다는 점에서 매우 뜻깊고 의미 있는 자리라고 생각한다"며 "오늘의 논의를 통해 소년범죄에 대한 우리 사회의 관행적 사고를 극복하고 새로운 관점과 해법이 제시되길 기대한다"라고 전헸다.
hyeng0@newspim.com