국립중앙청소년수련원, 마약 중독 청소년 위해 1박 2일 치유·회복 캠프 운영

AI 핵심 요약beta
- 국립중앙청소년수련원이 14일 마약 중독 청소년 치유 프로그램을 운영한다.
- 한국마약퇴치운동본부와 협력해 1박2일 맞춤형 회복 활동을 진행한다.
- 심리 안정과 재활 교육으로 사회 복귀를 지원하며 모델을 정립한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"마약 중독 청소년 위한 새 사회적 안전망"
치유형 청소년 활동 모델로 맞춤 지원 강화
[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 국립중앙청소년수련원(중앙수련원)은 한국마약퇴치운동본부 충남함께한걸음센터와 협력해 마약 중독 경험이 있는 청소년을 위한 맞춤형 치유·회복 프로그램을 운영한다고 14일 밝혔다.
이번 프로그램은 마약 중독 청소년의 건강한 사회 복귀와 재발 방지를 지원하기 위해 1박 2일 일정으로 기획됐으며 중앙수련원 개원 이후 마약 중독군만을 별도로 대상으로 한 첫 특화 프로그램이라는 점에서 의미를 갖는다.
교육 과정은 심리적 안정과 관계 회복을 위한 체험활동과 마약 예방·재활 전문교육이 통합된 형태로 진행된다.
중앙수련원은 또래 간 유대감을 높이는 관계 형성 활동을 맡고 충남함께한걸음센터는 마약 중독 예방과 재활을 위한 전문 교육을 담당해 현장 중심의 실질적인 회복 지원을 강화할 계획이다.
중앙수련원은 이번 프로그램을 계기로 단순 체험 중심을 넘어 전문성을 기반으로 한 '치유형 청소년 활동 모델'을 정립하고 향후 유관기관과의 협력을 확대해 취약계층 및 위기 청소년 대상 맞춤형 프로그램을 지역사회에 보급한다는 방침이다.
정철상 중앙수련원장은 "이번 프로그램은 마약 중독 청소년 지원을 위한 새로운 사회적 안전망 구축의 출발점"이라며 "앞으로도 다양한 전문기관과 손잡고 청소년들이 건강하게 성장할 수 있는 환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다"라고 말했다.
hyeng0@newspim.com