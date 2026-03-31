LIG넥스원, 'LIG D&A'로 새 출발…항공·우주 아우르는 글로벌 종합방산 선언

LIG넥스원, 창립 50주년에 'LIG Defense&Aerospace'로 사명 변경

유도무기·감시정찰·항공전자 앞세운 첨단 무기체계 선도 업체 부각

위성·무인체계·차세대 항공무장 강화해 글로벌 방산 시장 공략 가속

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = LIG넥스원이 사명을 'LIG Defense&Aerospace(이하 LIG D&A)'로 바꾸고 항공·우주까지 아우르는 글로벌 종합방위산업체 도약을 선언했다.

LIG넥스원은 31일 용인하우스에서 열린 제24기 정기주주총회에서 사명을 LIG D&A로 변경하는 안건을 원안대로 의결했다. 새 사명은 Defense(방위산업)와 Aerospace(항공우주)를 결합해 지난 50년간 축적한 방산 역량에 첨단 우주 기술력을 더해 미래 전장 환경을 선도하겠다는 의지를 담았다고 회사 측은 설명했다.

LIG넥스원의 새로운 사명 'LIG Defense&Aerospace(이하 LIG D&A)'. [사진=LIG D&A 제공] 2026.03.31 gomsi@newspim.com

LIG D&A는 유도무기, 감시정찰, 지휘통제·통신, 항공전자·전자전 등 첨단 무기체계를 국내외에 공급하며 대한민국 방위산업을 대표하는 선도기업으로 자리잡았다. 회사는 그동안 축적한 기술력과 인프라를 바탕으로 위성체계, 차세대 항공무장체계, 무인 플랫폼 등 미래 국방 분야 투자를 확대하며 사업 포트폴리오 다각화에 속도를 내고 있다.

LIG D&A는 뉴스페이스 시대를 겨냥한 위성체계와 미래 공군 전력의 핵심인 차세대 항공무장체계, 현대 전장의 '게임체인저'로 꼽히는 무인 플랫폼 역량을 강화하고 있다. 중동·아시아 중심이던 수출 시장도 유럽, 미국, 남미 등으로 다변화해 글로벌 방산기업으로 본격 진입한다는 계획이다.

회사 측은 이번 사명 변경이 자주국방과 함께해온 종합방산업체로서 정체성을 분명히 하고, 글로벌 시장에서 브랜드 경쟁력을 높이는 전환점이 될 것으로 기대하고 있다.

LIG D&A 관계자는 "지난 50년이 대한민국 자주국방의 기틀을 닦는 시간이었다면 향후 50년은 첨단 기술력을 바탕으로 세계 방위산업의 패러다임을 바꾸는 시간이 될 것"이라며 "사명 변경은 단순한 명칭의 변화가 아니라 기술 혁신을 통해 인류의 안전과 평화를 지키는 글로벌 기술 기업으로 진화하겠다는 약속"이라고 말했다.

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