LIG넥스원·제노코, 위성통신·항공 분야 MOU 체결

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = LIG넥스원이 제노코와 손잡고 위성통신 및 항공 분야 협력에 나선다.

LIG넥스원과 제노코는 26일 위성통신 항공분야 업무협력을 위한 협약을 체결했다. 사진은 왼쪽부터 유태삼 제노코 대표이사와 문병호 LIG넥스원 C5SIR사업부문장이 MOU체결 후 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=LIG넥스원]

LIG넥스원은 지난 26일 경기도 성남시 제2판교하우스에서 제노코와 '위성통신 및 항공 분야 업무협력을 위한 양해각서(MOU)'를 체결했다고 밝혔다.

이날 협약식에는 문병호 LIG넥스원 C5ISR사업부문장과 유태삼 제노코 대표를 비롯한 양사 주요 관계자들이 참석했다.

양사는 이번 협약을 통해 상호 기술 교류와 협력을 기반으로 사업 역량을 강화하고, 위성통신 및 항공 분야 첨단기술 공동 개발을 추진할 계획이다. 또한 공동 사업 수행과 연계해 국방 분야 연구 과제의 공동 기획 및 제안도 함께 진행한다는 방침이다.

LIG넥스원은 군 위성통신체계와 정지궤도·저궤도 위성 지상체, 위성 단말 등 다양한 분야에서 축적한 개발 역량을 바탕으로 관련 사업 경쟁력을 강화해 왔다. 제노코는 항공전자와 위성 지상국, 위성 탑재체 등 항공우주 분야 전문 기술력을 보유하고 있다.

LIG넥스원 관계자는 "양사의 기술력과 경험을 결합해 국방 위성통신과 항공 분야에서 시너지를 창출할 것"이라며 "글로벌 시장 경쟁력도 한층 강화해 나가겠다"고 밝혔다.



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