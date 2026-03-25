LIG넥스원, 팔란티어와 업무 협약...."UAE 통합방위 솔루션 고도화 기여"

'통합방공망 및 무인체계 솔루션 개발협력 MOU' 체결

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = LIG넥스원(대표이사 신익현)과 인공지능(AI) 소프트웨어 선두주자 미국 팔란티어가 아랍에미리트(UAE)의 통합방위 솔루션 고도화를 위해 뜻을 모았다.

LIG넥스원과 팔란티어는 24일(현지 시간) 미국 캘리포니아주 팔로알토 팔란티어 사무소에서 '통합방공망 및 무인체계 솔루션 개발협력을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 25일 밝혔다.

이날 체결식에는 신익현 LIG넥스원 대표이사와 라이언 테일러(Ryan Taylor) 팔란티어 최고수익책임자(CRO) 겸 최고법률책임자(CLO) 등 주요 관계자가 참석했다.

24일(현지 시간) LIG넥스원과 팔란티어가 미국 캘리포니아주 팔로알토 팔란티어 사무소에서 '통합방공망 및 무인체계 솔루션 개발협력을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다. 체결행사를 마친 신익현 LIG넥스원 대표이사(우측)와 라이언 테일러(Ryan Taylor) 팔란티어 최고수익책임자(CRO) 겸 최고법률책임자(CLO)가 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=LIG넥스원]

이번 협약을 통해 양 사는 저고도에서 고고도를 아우르는 '통합방공망'과 임무유형별 '무인 플랫폼'을 비롯한 체계종합 분야에서 LIG넥스원이 쌓아온 기술력에 팔란티어의 검증된 데이터 솔루션을 접목해 미래전장 R&D 역량을 획기적으로 강화해 나간다는 계획이다.

LIG넥스원과 팔란티어는 2024년부터 양 사의 하드웨어와 소프트웨어를 통합해 차세대 솔루션을 개발하기 위해 협력해왔다. 그만큼 다양한 상황에서 신속, 정확, 효율적으로 대응할 수 있는 통합방공망 및 무인체계 확보를 위한 이번 MOU는 향후 UAE를 비롯한 글로벌 수출 대상 국가들의 방위력 제고에 큰 역할을 할 것으로 기대된다.

신익현 LIG넥스원 대표이사는 "LIG넥스원은 정밀 유도무기, 무인체계, 감시정찰 등을 아우르는 종합 솔루션을 기반으로 대한민국 및 수출 국가 방위력의 첨단화/고도화에 기여하기 위해 노력해왔다"며 "팔란티어와의 협력 확대가 국방R&D 역량을 강화하며 글로벌 경쟁력을 한층 높이는 결과로 이어지기를 기대한다"고 밝혔다.

tack@newspim.com