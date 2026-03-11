LIG넥스원, 임직원 자녀 '초등학교 입학 축하' 선물 전달

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = LIG넥스원(대표이사 신익현)은 올해 초등학교 입학을 한 임직원 자녀들에게 입학 축하 선물을 전달했다고 11일 밝혔다.
'입학 축하선물 전달'은 LIG넥스원의 가족친화경영 실천의 일환으로 2010년부터 이어온 행사이다. 올해까지 임직원 자녀 총 2000여명에게 입학 선물을 전달했다. 임직원 자녀의 초등학교 입학이라는 뜻 깊은 순간을 함께 축하하고, 회사가 아이들의 성장을 응원한다는 취지로 마련됐다.
LIG넥스원은 올해 3월 초등학교 입학한 임직원 자녀 150여명에게 대표이사의 축하 메시지와 입학 시 학교에서 준비해 오도록 안내하는 물품 중심으로 총 27종의 학용품 세트를 전달했다.
신익현 대표는 축하 메시지에서 "설렘과 기대로 가득한 초등학교 입학을 축하합니다"며 "우리나라를 안전하게 지키는 부모님처럼 푸른 꿈을 마음껏 펼칠 수 있기를 바란다"고 전했다.
'가족친화경영'을 전개해온 LIG넥스원은 전 임직원이 업무에 자율성을 갖고 개개인 삶의 균형을 맞추기 위한 '자율출근제'와 자기계발과 재충전의 시간으로 활용할 수 있는 'L-Fresh 휴가제도', '패밀리데이' 등을 시행중이다.
