오스템파마 '뷰센', 4월 올영픽 선정

대표 제품 최대 30% 할인 프로모션 진행

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 프리미엄 덴탈케어 전문기업 오스템파마의 브랜드 '뷰센'이 4월 올리브영 '올영픽' 브랜드로 선정돼 주요 제품 할인 프로모션을 진행한다고 31일 밝혔다.

회사에 따르면 올영픽은 올리브영이 매월 트렌드를 반영해 엄선한 인기 브랜드 제품을 특별 혜택가로 판매하는 프로모션이다. 뷰센은 올영픽 프로모션 제품으로 브랜드를 대표하는 아이템인 '뷰센30 치아미백제'와 '뷰센C 불소 충치치약 대용량 기획팩'을 선정했다.

4월 1일부터 30일까지 계속되는 행사 기간 동안 뷰센30은 최대 24%, 뷰센C 기획팩은 최대 30% 할인된 가격으로 구매할 수 있다.특히 뷰센30 치아미백제는 치과 미백 치료에 사용하는 과산화수소를 3.0% 함유한 제품이면서도 일반 치약처럼 간편하게 사용할 수 있다는 점이 특징이다. 이는 식품의약품안전처 의약외품 기준 내 최대 함량이다.

(왼쪽부터) '뷰센30 치아미백제', '뷰센C 고불소 충치치약 대용량 기획팩'[사진=오스템파마]

또한 뷰센C 고불소 충치치약 대용량 기획팩은 웰니스 트렌드를 반영해 구성한 세트로, 뷰센C 충치치약 160g 대용량 본품과 뷰센28 치아미백제 34g를 함께 담았다. 뷰센C는 충치 예방에 효과적인 성분인 불소를 1450ppm 함유해 굿나이트 루틴에 적합한 구강 관리 솔루션을 제안한다.

뷰센은 2024년과 2025년 올리브영 어워즈 구강 애프터케어 부문에서 치아미백제로는 유일하게 2년 연속 2위를 수상하며 제품 경쟁력을 입증한 바 있다. 최근에는 일본 소비자들 사이에서 한국 여행 필수 구매템으로 알려지고 해외에서도 수요가 늘면서 K-덴탈케어 대표 브랜드로 입지를 넓히고 있다.

한편 오스템파마의 치약 제품은 전량 국내에서 생산하며 구강 전문가들의 연구와 치과대학과의 협업을 통한 임상시험 및 논문 데이터를 바탕으로 품질 검증을 거친 제품만 출시하고 있다.

오스템파마 관계자는 "앞으로도 치과 기반 기술력과 차별화된 기능성을 바탕으로 일상 속 올바른 구강 관리 습관 형성에 도움을 주는 다양한 제품을 선보일 계획이다"며 "올영픽 선정을 계기로 더 많은 소비자가 뷰센30과 뷰센C를 통해 전문 케어 못지않은 효과를 안전하고 편리하게 누리길 기대한다"고 말했다.

nylee54@newspim.com