오스템파마, 약국 전용 구강관리 브랜드 '옥치' 출시

미백 치약 선보여…4월 시린이·충치 예방 제품 추가

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 기능성 구강관리 전문기업 오스템파마는 약국 전용 구강관리 브랜드 '옥치'를 선보이며 약국 유통 시장 공략에 나섰다고 23일 밝혔다.

회사에 따르면 옥치 브랜드의 첫 제품은 미백 치약이다. 일상적인 양치 습관만으로도 지속적인 미백 관리가 가능하도록 기획했으며, 약국 전용 전략을 바탕으로 기능성 치약 시장에서 입지 확대를 노린다.

최근 셀프 구강관리 시장이 빠르게 성장하면서 치아 미백에 대한 소비자 관심도 꾸준히 높아지고 있다. 약국 현장에서도 전문적인 미백 관리 제품에 대한 수요가 급증하고 있는 만큼, 이번 신제품이 약사와 소비자 모두에게 관심을 모은다.

옥치 미백 치약. [사진=오스템파마]

치아 미백은 치아 표면에 착색된 색소를 분해해 밝기를 개선하는 원리로 이루어진다. 이 과정에서 과산화수소는 색소를 효과적으로 분해하는 대표적인 성분으로, 치아 미백에 널리 활용되고 있다.

특히 해당 제품에는 미백 유효 성분인 과산화수소를 3.0% 함유했으며, 이는 의약외품 치아 미백제 표준 제조 기준에서 허용된 최대 함량이다. 또한 SHMP(Sodium HexaMetaPhosphate) 성분도 함께 함유해 치아 표면에 보호막을 형성하고 색소의 재부착을 줄여 착색 예방에 도움을 준다.

치과대학 임상에서도 효과를 확인했다. 동일 주성분을 적용한 시험에서 4주 후 치아 밝기 개선율 85.13%, 12주 후 개선 효과 확인 비율 100%를 기록했다.

오스템파마 관계자는 "옥치는 약국 특성과 소비자 니즈를 반영해 기획한 브랜드"라며 "전문의약품부터 일반의약품, 의약외품까지 아우르는 제품을 지속 선보이며 브랜드 경쟁력을 강화할 계획"이라고 밝혔다.

한편 오스템파마는 오는 4월 약국 채널을 중심으로 시린이 보호와 충치 예방에 초점을 맞춘 제품 2종을 추가 출시하는 등 옥치의 기능성 구강관리 제품군을 확대할 예정이다.

nylee54@newspim.com