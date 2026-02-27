오스템파마, '뷰센C 충치치약 기획팩' 올리브영·올리브배러 동시 입점

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 웰니스 전문기업 오스템파마는 프리미엄 덴탈케어 브랜드 '뷰센'을 통해 '뷰센C 고불소 충치치약 대용량 기획팩'을 내달 1일 출시한다고 27일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 기획팩은 올리브영의 웰니스 큐레이팅 플랫폼 '올리브배러' 론칭을 기념해 마련했다. 건강한 라이프스타일을 중시하는 웰니스 트렌드를 겨냥해 '뷰센C 충치치약(160g 대용량 본품)'과 '뷰센28 치아미백제(34g)'를 함께 구성함으로써 '굿나이트 루틴'에 최적화된 구강 관리 솔루션을 제안한다.

'뷰센C 충치치약'은 충치 예방에 효과적인 성분인 불소를 1450ppm 함유하고 있다. 불소는 양치질로 탈회된 구강 내 인과 칼슘 성분을 끌어당겨 치아를 단단하게 강화해 충치로부터 보호해 준다.

뷰센C 고불소 충치치약 대용량 기획팩. [사진=오스템파마]

특히 충치 원인균인 진지발리스균을 99.9% 항균해 취침 중에도 빈틈없는 구강 관리가 가능하다. 함께 제공하는 '뷰센28 치아미백제'는 뷰센 브랜드 가운데 누적 판매 1위 기록을 이어가고 있는 제품이다. 치과 미백 시술에 활용되는 과산화수소와 동일한 효과의 성분을 2.8% 함유하고 있으면서도 일반 치약처럼 간편하게 사용할 수 있다는 점이 특징이다.

또한 치과대학 임상시험을 통해 우수한 미백 효과를 입증함으로써 '간편한 치아미백제'로 주목받고 있다는 평가다. 해당 기획팩은 3월 1일부터 7일까지 진행하는 올영세일 기간에 각종 혜택을 더하면 최대 30% 할인된 가격에 구매할 수 있다. 구매는 올리브영 온·오프라인 매장과 올리브배러 온라인몰에서 가능하다.

오스템파마 관계자는 "웰니스 트렌드를 반영한 이번 기획팩이 하루를 건강하게 마무리할 수 있도록 도움을 줄 것이다"며 "앞으로도 건강한 구강을 위해 일상 속 올바른 습관을 정착시켜 주는 다양한 제품을 뷰센을 통해 선보일 계획"이라고 밝혔다.

한편 오스템파마는 지난 2017년부터 2025년까지 누적 2500만 개 이상의 치약 제품을 판매하며 구강 케어 시장의 강자로 자리매김했다.

