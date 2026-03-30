하나은행, 미국 글로벌 금융경제전문지 '2026 대한민국 최우수 은행상' 수상

통산 10회째, 연속 6회 '대한민국 최우수 은행' 선정

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나은행은 미국의 글로벌 금융경제 전문지 '글로벌파이낸스'로부터 '2026 대한민국 최우수 은행상'을 수상했다고 30일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나은행은 미국의 글로벌 금융경제 전문지 '글로벌파이낸스'로부터 '2026 대한민국 최우수 은행상'을 수상했다고 30일 밝혔다. [사진=하나은행]2026.03.30 dedanhi@newspim.com

이번 수상은 '글로벌파이낸스지로부터 통산 10회째이자 연속 6회 '대한민국 최우수 은행'에 선정된 것으로, 하나은행은 올해 '글로벌파이낸스지'로부터 25회 연속 '대한민국 최우수 외국환 은행상'과 통산 25회째 '대한민국 최우수 무역금융 은행상'을 수상한데 이어, '대한민국 최우수 은행상'까지 연속 수상함으로써 개별 분야와 종합 금융 평가 모두에서 탁월한 역량과 우수성을 인정받았다.

'글로벌파이낸스지'는 "하나은행은 급변하는 금융 환경 속에서도 ▲AI 기반 디지털 금융 혁신 ▲글로벌 네트워크 기반 차별화된 금융 서비스 제공과 안정적 수익구조 구축 ▲자산과 부채의 효율적 리스크 관리 ▲손님 중심의 맞춤형 금융 솔루션을 제공한 점 등이 높이 평가됐다"며 '2026 대한민국 최우수 은행상'에 하나은행을 선정한 배경을 밝혔다.

하나은행 글로벌FI사업부 관계자는 "손님 만족을 최우선하는 하나은행의 경쟁력이 국제적으로 다시 한번 인정받았다"며 "앞으로도 손님 중심의 변화와 혁신을 지속하고 글로벌 금융시장에서 신뢰받는 리딩뱅크로서의 입지를 더욱 공고히 해 나가겠다"고 밝혔다.

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