하나은행, 은행권 최초 엔화 투자 '하나글로벌신탁' 출시

기술주 ETF 통해 투자수익 창출 및 채권형 ETF 통해 배당수익 추구도 가능

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자·박가연 인턴기자 = 하나은행은 국내 은행권 최초로 일본 엔화(JPY)로 투자 가능한 '하나글로벌신탁(엔화)'을 출시했다고 25일 밝혔다.

이번 상품은 지난해 출시한 미국 달러(USD) 기반 ETF 투자 신탁에 이어, 1년 만에 투자 가능한 통화를 엔화까지 확대한 것이다. 최근 국내외 ETF 시장 성장 및 다양한 외국 통화를 보유한 손님들의 투자 니즈가 높아지는 상황을 반영해 마련됐다.

'하나글로벌신탁(엔화)'은 고객이 보유한 엔화로 은행 영업점에서, 일본 거래소에 상장된 역외 ETF에 투자하는 상품이다. 현재 운용 가능한 ETF 종목은 미국 초장기 국채에 투자하는 '글로벌 엑스 25+년 미국채 ETF(엔화 헤지)'와 주요 기술주 20종목에 투자하는 '글로벌 엑스 US 테크 탑 20 ETF' 등 2개 종목이다.

[사진=하나은행]

하나은행은 '하나글로벌신탁(엔화)'를 통해 개인 손님이 보유하고 있는 사실상 제로(0%)금리 수준인 무수익 엔화 자산을 수익 자산으로 전환 시킬 수 있을 것으로 기대하고 있다.

하나은행 신탁부 관계자는 "국내 엔화예금 보유 잔액이 약 20조원에 달할 것으로 추정되는 가운데 엔화는 일본 기준금리의 영향을 받아 정기예금 운용 시 제로 금리(0%) 수준으로 운영되고 있다"며 "이번 '하나글로벌신탁(엔화)'을 통해 보유 엔화를 활용하여 손님 자산관리 포트폴리오에 유휴 자산이 없도록 보다 특별하고 차별화된 투자 경험을 제공할 것"이라고 밝혔다.

eoyn2@newspim.com