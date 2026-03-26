하나은행, 금융권 최초 '비대면 AI 수출서류 작성 가이드' 시행

[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = 하나은행은 지난 25일 금융권 최초로 '비대면 AI 수출서류작성 가이드' 서비스를 시행했다고 26일 밝혔다.
이번 서비스는 수출기업이 신용장 거래 시 필수적인 상업송장, 포장명세서, 선하증권 등 주요 서류 3종을 국제 기준에 맞춰 작성할 수 있도록 돕는 AI 시스템이다.
하나은행과 하나금융융합기술원 공동 개발한 이 서비스는 자체 학습한 인공지능 광학문자판독(AI-OCR) 기술과 신용장 조건을 분석하는 자연어 처리(NLP) 기술을 심사 룰에 적용했다.
이를 통해 신용장 방식 거래에서 발생하는 서류 하자 위험을 줄여 수출 대금 결제의 신속성을 높였으며, AI 엔진을 은행 내부 서버에 직접 구축해 정보 보안성도 강화했다.
기존에는 수출기업이 직접 서류를 작성해 영업점을 방문해야 했으나 이제는 영업점 방문 없이 기업인터넷 뱅킹에서 사전 가이드를 제공받을 수 있어 손님의 이용 편의성과 업무처리의 효율성을 동시에 높였다.
하나은행 외환사업지원부 관계자는 "이번 서비스는 초기 중소 수출입 기업들이 겪는 높은 업무 장벽을 해소하고 현장 중심의 지원을 강화하기 위해 기획되었다"며 "앞으로도 차별화된 기술력과 손님 중심의 편리함을 더해 지속 가능한 수출입 혁신 서비스를 제공할 예정이다"고 밝혔다.
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