KB손해보험, AI 디지털 광고 'KB스타프렌즈와 함께하는 일상' 공개

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB손해보험은 KB금융그룹 캐릭터 KB스타프렌즈'를 활용한 디지털 영상광고 'KB스타프렌즈와 함께하는 일상'편을 공식 유튜브 채널을 통해 공개했다고 17일 밝혔다.

이번 광고는 지난 2월 공개된 김연아 주연의 브랜드 캠페인 '제자리로 돌아오면 일상이야'의 후속작이다. 전작이 '일상 복원력' 메시지를 전달했다면, 이번 광고는 'KB스타프렌즈' 캐릭터인 키키(토끼), 아거(악어), 비비(곰), 라무(라마), 콜리(브로콜리)를 활용해 보다 친근한 방식으로 브랜드 메시지를 풀어낸 것이 특징이다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB손해보험은 KB금융그룹 캐릭터 KB스타프렌즈'를 활용한 디지털 영상광고 'KB스타프렌즈와 함께하는 일상'편을 공식 유튜브 채널을 통해 공개했다고 17일 밝혔다. [사진=KB손해보험] 2026.04.17 yunyun@newspim.com

영상에는 일상에서 겪을 수 있는 다양한 상황이 에피소드 형식으로 담겼다. ▲갑작스러운 누수로 울상이 된 라무(울상도 일상) ▲아끼던 물건이 망가져 마음 상한 아거(마상도 일상) ▲예기치 못한 부상을 당한 콜리(부상도 일상) 등 다양한 일상의 변수를 귀엽게 보여주며, KB손해보험이 있다면 다시 평온한 일상으로 돌아올 수 있다는 브랜드 메시지를 전달한다.

특히 이번 광고에는 AI가 작곡한 '제자리로 Song' 풀버전이 배경음악으로 활용돼 몰입도를 높였다. '제자리로 돌아오면 모두 다 일상'이라는 슬로건을 자연스럽게 강조했다는 설명이다.

KB손해보험은 광고 공개를 기념해 오는 27일까지 공식 인스타그램에서 댓글 이벤트를 진행한다. 광고 속 공감되는 상황을 남기면 추첨을 통해 경품을 제공할 예정이다.

KB손해보험 관계자는 "보험의 가치를 캐릭터와 AI 기술을 빌려 보다 쉽고 즐겁게 전달하고자 했다"며 "앞으로도 고객의 소중한 일상이 무너지지 않도록 곁에서 든든한 버팀목이 되는 보험사로서의 정체성을 강화해 나가겠다"고 말했다.

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