BYD코리아, 강동 전시장 오픈…수도권 동부 거점 확보

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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = BYD코리아가 17일 서울 강동구에 'BYD Auto 강동 전시장'을 개장했다. 강동·하남·구리 등 수도권 동부 지역의 전기차 수요에 대응하기 위한 것이다.

강동 전시장은 강동권과 경기 하남, 구리 지역을 아우르는 접근성을 갖췄다. 지식산업센터가 밀집한 업무지구와 대형 복합 문화 쇼핑몰이 도보 거리에 위치해 있어 평일 직장인과 주말 가족 단위 고객 유입이 용이한 입지다.

전시장은 모던한 분위기로 구성됐으며, 소형 전기 SUV 아토 3, 스포츠 전기 세단 씰, 중형 SUV 씨라이언 7, 소형 전기 해치백 돌핀 등 주요 라인업을 한 자리에서 선보인다. 방문 고객은 이들 모델을 직접 비교하고 시승할 수 있다.

BYD Auto 강동 전시장 실내 [사진=BYD코리아]

운영사인 삼천리EV는 개장을 기념해 고객 이벤트를 진행한다. 모든 방문 고객에게 BYD 리유저블백을 증정하며, 5월 31일까지 온라인 상담을 접수한 고객을 대상으로 추첨을 통해 백화점 상품권과 치킨·커피 쿠폰 등을 제공한다.

BYD코리아는 현재 전국 주요 도시에 33개 전시장과 17개 서비스센터를 운영 중이다. 올해 말까지 전시장 35개, 서비스센터 26개로 확대할 계획이다.

y2kid@newspim.com