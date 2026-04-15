BYD코리아, 18~19일 전국 전시장서 시승행사

제과 명장과 협업한 베이커리 콘셉트 행사

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = BYD코리아가 18~19일 전국 주요 전시장에서 시승 행사를 개최한다고 15일 밝혔다. 18일 24개, 19일 12개 전시장에서 각각 진행된다.

이번 행사는 베이커리 콘셉트를 접목한 것이 특징이다. 제17대 제과제빵 명장 이석원씨가 직접 만든 단팥빵과 버터떡을 제공한다. BYD코리아는 MBN '천하제빵: 베이크 유어 드림'의 공식 협찬사로 참여 중이다.

시승 현장에서는 국내 출시된 전기차 전 라인업을 경험할 수 있다. 소형 전기 SUV 아토 3, 스포츠 중형 전기 세단 씰, 중형 전기 SUV 씨라이언 7, 소형 전기 해치백 돌핀 등이 준비돼 있다.

[사진=BYD코리아]

전시장 방문 고객에게는 단팥빵이 제공되며, 시승을 완료한 고객에게는 버터떡이 추가로 증정된다. 행사 기간 중 차량 계약 및 출고를 완료한 고객을 대상으로는 추첨을 통해 룰루레몬 요가 매트를 제공한다.

BYD코리아는 현재 전국 32개 전시장을 운영 중이며, 올해 말까지 35곳으로 확대할 예정이다.

y2kid@newspim.com