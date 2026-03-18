하나금융, '2026 하나 ESG 더블임팩트 매칭펀드' 참여기업 모집

그룹 기부금 재원의 혁신기업 육성 프로그램

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 하나금융그룹은 '2026 하나 ESG 더블임팩트 매칭펀드'에 참여할 기업을 모집한다고 18일 밝혔다.

하나금융그룹이 ESG 경영의 일환으로 운영 중인 하나 ESG 더블임팩트 매칭펀드는 그룹의 기부금을 재원으로 한 국내 최초의 전액 기부금 조성 펀드다. ▲일자리 창출 능력이 높고 친환경 기술 및 사업역량을 보유한 ESG 스타트업 ▲소상공인 및 지역 상권 활성화에 기여하는 기업 ▲시니어의 노후와 자립을 지원하는 기업 등을 대상으로 초기 사업화 자금을 지원하고 있다.

[이미지= 하나금융그룹]

또한 투자수익과 원금을 다시 펀드에 귀속해 새로운 기업에 재투자하는 선순환 구조를 통해 다양한 사회혁신기업 지원 등 지속적인 임팩트 창출을 이행해 나가고 있으며 지난 2022년 사업 시작 이래 ▲투자기업 52개 사 ▲투자금액 90억5000만원 ▲후속투자 유치금액 640억원 ▲일자리창출 183명의 누적 실적을 달성했다.

특히 올해부터는 AI(인공지능) 기술을 활용해 ESG 임팩트를 창출하는 기업을 투자 대상에 포함하며 지원 범위를 더욱 확대했다.

참여기업 모집은 오는 18일부터 4월 13일까지 1차 모집에 이어, 5월 4일부터 6월 26일까지 2차 모집 등 총 두 차례에 걸쳐 진행된다.

'2026 하나 ESG 더블임팩트 매칭펀드'의 심사기준은 사회적 가치, 사업 타당성, 조직역량, 기업가치 등으로 서류심사와 현장실사를 거쳐 투자심의위원회를 통해 최종 참여기업이 선정되며, 투자금은 총 20억원 규모이다.

선정된 기업에는 투자자금 지원 이외에도 벤처캐피탈(VC) 관계자들과의 네트워킹 및 투자설명회(IR) 기회를 제공해 후속 투자 연계 등 기업이 지속적으로 성장할 수 있는 발판을 마련할 예정이다. 이밖에도 실무자 멘토링, ESG 컨설팅, 하나금융그룹 인프라를 활용한 판로 개척 등 실효성 있는 비금융적 지원도 병행할 계획이다.

하나금융지주 ESG기획팀 관계자는 "하나금융그룹은 '하나 ESG 더블임팩트 매칭펀드'를 통해 ESG 분야의 유망 스타트업을 발굴‧육성하며 혁신기업 성장의 마중물 역할을 수행해 오고 있다"며 "앞으로도 다양한 사회혁신기업 지원 등 임팩트 창출을 위한 든든한 금융파트너로서의 역할을 지속해 나가겠다"고 말했다.

romeok@newspim.com