벤츠코리아, MBC 드라마 '21세기 대군부인' 차량 13대 지원

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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 메르세데스-벤츠 코리아가 MBC 금토 드라마 '21세기 대군부인'에 브랜드 차량 13대를 지원한다고 17일 밝혔다.

이 드라마는 21세기 입헌군주제 대한민국을 배경으로 신분 타파 로맨스를 그린 작품이다. 주연은 아이유와 변우석이 맡았으며, 박준화 감독이 연출한다. 매주 금·토 밤 9시40분 MBC에서 방송되며, 디즈니플러스와 웨이브 등 글로벌 OTT 플랫폼을 통해서도 공개될 예정이다.

메르세데스-벤츠는 마이바흐 및 S-클래스 등 플래그십 세단 2종 5대, 고성능 AMG 라인업 및 로드스터 3종 3대, 전기차 및 SUV 2종 3대, 쿠페 및 중형 세단 2종 2대 등 총 9종 13대를 지원한다.

(사진 왼쪽부터) 메르세데스-AMG GT, 메르세데스-AMG SL [사진=메르세데스-벤츠]

각 차량은 등장 캐릭터의 이미지에 맞춰 배치된다. 변우석이 연기하는 이안대군은 메르세데스-AMG GT 55 4MATIC+를 타고, 아이유가 연기하는 성희주는 메르세데스-AMG SL 63 4MATIC+와 메르세데스-마이바흐 S 680을 탄다. 왕실 의전 차량으로는 메르세데스-마이바흐 S 680이, 경호 차량으로는 메르세데스-벤츠 S 580이 등장한다.

메르세데스-벤츠 코리아는 그동안 tvN 드라마 '사랑은 외나무다리에서', '눈물의 여왕', JTBC '재벌집 막내아들', MBC '굿데이' 등 다양한 콘텐츠에 차량을 지원해왔다.

y2kid@newspim.com