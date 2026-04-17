HD건설기계, 10개국서 생태계 보전 활동

AI 핵심 요약beta
- HD건설기계가 14~17일 전 세계 10개국 1300여 임직원과 함께 글로벌 봉사의 날을 개최했다.
- 국내에서는 성남 수진 습지 생태원 정화, 북한산·경주 국립공원 식생 복원, 해변 쓰레기 수거 등을 진행했다.
- 해외 법인들도 중국·인도·브라질 등에서 산림 보전, 조류 서식지 조성, 환경정화 활동을 펼쳤다.
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = HD건설기계가 14~17일 전 세계 임직원 1300여 명이 참여하는 '글로벌 봉사의 날'을 개최해 생태계 보전 활동을 펼쳤다고 밝혔다.
한국, 미국, 중국, 인도, 브라질, 가나, 체코 등 10개국 사업장이 참여했다. 2023년부터 시작된 이 활동은 지역사회와 함께 생태계 보전의 가치를 전하기 위해 추진되고 있다.
국내에서는 성남 수진 습지 생태원에서 녹조와 침전물을 제거하고 밀원식물을 심었다. 야생벌 서식지 조성을 위해 비 호텔도 설치했다. 이 외에도 북한산 국립공원 우이령길 탐방로 배수로 정비, 경주 국립공원 자생종 식물 심기, 군산·인천 해변 해양 쓰레기 수거, 충북 음성군 가로숲길 나무 심기 등을 진행했다.
해외 사업장도 각 지역 특성에 맞춰 활동했다. 중국법인은 옌타이시 희망소학교에서 생물다양성 보호 교육을 진행하고 푸산구 풍경구에서 산림 보전 및 환경정화 활동을 펼쳤다. 인도법인은 차칸 공장 인근 조류 서식지에 새 모이통과 물그릇을 설치하고 배수로를 정비했으며, 브라질법인은 이타티아이아 국립공원 탐방로의 쓰레기를 수거하고 시설물을 보수했다.
y2kid@newspim.com