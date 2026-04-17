HD건설기계, 10개국서 생태계 보전 활동

전 세계 임직원 1300명 참여해 습지 복원·산림 정화 등 추진

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = HD건설기계가 14~17일 전 세계 임직원 1300여 명이 참여하는 '글로벌 봉사의 날'을 개최해 생태계 보전 활동을 펼쳤다고 밝혔다.

한국, 미국, 중국, 인도, 브라질, 가나, 체코 등 10개국 사업장이 참여했다. 2023년부터 시작된 이 활동은 지역사회와 함께 생태계 보전의 가치를 전하기 위해 추진되고 있다.

국내에서는 성남 수진 습지 생태원에서 녹조와 침전물을 제거하고 밀원식물을 심었다. 야생벌 서식지 조성을 위해 비 호텔도 설치했다. 이 외에도 북한산 국립공원 우이령길 탐방로 배수로 정비, 경주 국립공원 자생종 식물 심기, 군산·인천 해변 해양 쓰레기 수거, 충북 음성군 가로숲길 나무 심기 등을 진행했다.

HD건설기계 브라질 법인 임직원들이 이타티아이아 국립공원 환경정화 활동을 펼쳤다 [사진=HD건설기계]

해외 사업장도 각 지역 특성에 맞춰 활동했다. 중국법인은 옌타이시 희망소학교에서 생물다양성 보호 교육을 진행하고 푸산구 풍경구에서 산림 보전 및 환경정화 활동을 펼쳤다. 인도법인은 차칸 공장 인근 조류 서식지에 새 모이통과 물그릇을 설치하고 배수로를 정비했으며, 브라질법인은 이타티아이아 국립공원 탐방로의 쓰레기를 수거하고 시설물을 보수했다.

y2kid@newspim.com