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HD건설기계, 고유가에 '연비 25% 향상' 신모델 굴착기 판매량 50%↑

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AI 핵심 요약

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  • HD건설기계가 15일 HX320 굴착기 출시 3개월 만에 60대 판매했다고 밝혔다.
  • 이전 모델 대비 50% 이상 판매량 증가하며 연비 25% 향상 효과를 보였다.
  • 고유가 속 스마트 기술 탑재로 글로벌 시장 확대를 추진한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

연비 효율 25% 향상…연간 660만원 유류비 절감
1분기 32톤급 차세대 신모델 국내 판매량, 이전 모델보다 50% 높아
하반기 디벨론 32톤급 모델 출시로 차세대 신모델 라인업 확대

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = HD건설기계는 올해 1월 출시된 현대(HYUNDAI) 32톤급 차세대 신모델 굴착기(HX320)가 출시 3개월 만에 국내 시장에서 60여대 판매됐다고 15일 밝혔다. 이는 같은 기간 판매된 이전 모델 대비 50% 이상 높은 판매량이다. 고유가 상황 속에서 연비와 스마트 기술 등 성능을 두루 갖춘 차세대 신모델에 대한 고객 수요가 높아진 것으로 분석된다.

HD건설기계의 HX320은 독자개발한 'DX08 엔진' 탑재와 더불어 '전자식 유압시스템(FEH)'을 적용해 최적의 작업 효율을 확보했다. 기존 모델 대비 정격 출력을 높이면서도, 엔진 회전수는 대폭 낮춘 1800RPM에서 최대 성능을 발휘하도록 설계해 연비 효율(리터당 작업량)을 25% 향상시켰다. 이에 따라 1년 1500시간 가동 기준 이전 모델 대비 660만원 수준의 유류비를 절감할 수 있다.

차세대 신모델은 HD건설기계가 글로벌 톱티어 브랜드들과 경쟁하기 위해 개발한 '스마트 굴착기'다. AI 기반 스마트 안전 기술과 반자동 조종 기능, 장비 상태 모니터링 시스템 등 다양한 기술이 탑재됐다. 이를 통해 안전부터 사용자 편의성과 생산 효율성, 장비 내구성 등 전방위적인 측면에서 성능을 확보했다.

HD건설기계의 32톤급 차세대 신모델 'HX320' [사진=HD건설기계]

HX320 도입 고객은 "기존 유압 방식 장비와 비교했을 때 전자식 장비의 연비 개선을 체감하고 있으며, 실제 작업 데이터로도 절감 효과를 구체적으로 확인할 수 있었다"라며 "고유가 상황에서 현장의 운영 효율을 높이는 데 최적의 장비"라고 전했다.

HD건설기계 관계자는 "고유가 기조 속에 연비와 성능이 검증된 차세대 신모델에 대한 관심이 국내는 물론 선진시장에서도 높아지고 있다"며 "차세대 신모델을 필두로 글로벌 시장에서 K-건설기계의 기술력을 입증하고 판매를 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.

한편, HD건설기계는 올해 하반기 디벨론 32톤급 모델도 출시해 차세대 신모델 라인업을 확대할 계획이다.

 

y2kid@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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