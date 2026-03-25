하나은행, 부동산 컨설팅 그룸 나이트프랭크 코리아와 금융 자문활성화 협력

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나은행은 지난 24일 오전 글로벌 부동산 컨설팅 그룹 나이트프랭크 코리아와 패밀리오피스 손님 대상 금융 자문 활성화를 위한 업무협약을 체결했다고 25일 밝혔다.
나이트프랭크는 125년 이상의 업력을 기반으로 전 세계 부동산 시장에서 노하우를 쌓아온 부동산 컨설팅사로, 국내외 부동산에 대한 종합 솔루션을 제공하고 있다. 이번 업무협약은 서울시 을지로 소재 나이트프랭크 코리아 본사에서 진행됐으며, 양사는 갈수록 고도화되는 초고액 자산가들의 니즈에 맞춰 부동산, 금융, 법률, 세무, 기업금융(IB) 등을 아우르는 통합 자산관리 솔루션 부문에서 협력하기로 했다.
하나은행과 나이트프랭크 코리아는 ▲Club1 등 은행 특화점포 기반 금융 케어 ▲상속·증여, 부동산 투자 자문, 가업승계 등 패밀리오피스 서비스 ▲문화·예술·건강 등 비금융 콘텐츠 제공 등에서 힘을 모으기로 했다.
이외에도 하나증권 소속 애널리스트가 직접 진행하는 전문가 투자 전략 강연, 하나카드와 연계한 프리미엄 멤버십 카드 발급 등 하나금융그룹 내 관계사와 협업을 통해 차별화된 자산관리 서비스도 마련할 방침이다.
이날 협약식에 참석한 김미숙 하나은행 중앙영업그룹 부행장은 "글로벌 부동산 시장에서 권위 있는 나이트프랭크와의 협업을 통해 부동산 투자 자문 등 한층 더 수준 높은 금융 컨설팅을 제공하게 됐다"며 "하나은행은 손님의 가치를 극대화 할 수 있는 전문적인 금융·비금융 서비스를 지속적으로 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.
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