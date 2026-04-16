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무공천·복당·단일화에 전략공천까지…국민의힘, 한동훈 부산 출마에 '백가쟁명'

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  • 한동훈 전 국민의힘 대표가 16일 부산 북구갑 보궐선거 출마를 선언했다.
  • 국민의힘 내부에서 무공천 연대, 복당, 공천 후 단일화 등 해법이 갈린다.
  • 지도부는 공천 원칙을 유지하며 전략공천설을 부인한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

김도읍 "무공천 연대", 곽규택 "복당 후 단일화"
김미애 "공천 후 단일화"…지도부 "공당 책임 다해야"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 한동훈 전 국민의힘 대표가 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 출마를 사실상 선언한 이후 국민의힘 내부에서 '백가쟁명'(百家爭鳴, 여러 사람이 각자 주장하며 논쟁하는 일)이 확산되고 있다.

더불어민주당으로부터 의석을 빼앗아 와야 할 필요성에는 공감대가 형성돼 있다. 다만 이를 실현하는 방식을 놓고 무공천 연대, 복당, 공천 이후 단일화, 전략공천 등 여러 의견들이 동시에 제기되며 당내 해법이 갈리는 양상이다.

부산 북구갑 보궐선거 출사표를 던진 한동훈 전 국민의힘 대표가 지난 15일 부산 북구 만덕2동 청년 자율방범대 대원들과 함께 야간 방범순찰을 했다고 밝혔다. [사진 = 한동훈 전 대표 페이스북]

◆ 부산 북구 무공천론에 한동훈 '복당' 필요성도 제기

이번 논쟁은 무공천을 통한 연대 제안에서 촉발됐다. 3자 구도 형성 시 보수 진영에 불리하다는 위기감이 배경이다.

김도읍 의원(부산 강서)은 지난 14일 국회에서 기자들과 만나 "민주당에서도 후보를 낼 것이고 우리 당도 내면 3자 구도가 된다"며 "그렇게 되면 우리 당의 승리가 힘들고 부산시장 선거에도 부정적 영향을 미친다"고 밝혔다.

이어 "민주당이 이기는 것보다 후보를 내지 않고 한동훈 전 대표와 연대하는 것도 방법"이라고 말했다.

김 의원은 "우리 당 후보로 단일화하는 방법을 배제한 것은 아니다"라면서도 "당 지도부가 해야 할 일은 한 전 대표를 설득해 양자 구도를 만드는 것"이라고 강조했다.

'친한'(친한동훈)계 박정훈 의원은 지난 15일 페이스북에서 "한동훈 전 대표가 출마하는 부산 북구갑의 무공천은 선거전략상으로도 꼭 필요하다"며 "그런데도 무공천에 반대하는 건 명백한 해당행위"라고 주장했다. 이어 "선거승리가 아니라 한동훈 복귀를 막는 게 목표라는 비판을 인정하는 꼴"이라며 지도부를 겨냥했다.

무공천 대신 복당시켜야 한다는 주장도 나왔다. 곽규택 국민의힘 원내수석대변인은 15일 채널A '김진의 돌직구쇼'에서 "3자 구도로 간다면 보수가 분열하는 모습을 보여줄 수 있다"며 "한동훈 전 대표가 복당해 기존 후보들과 경쟁을 통해 단일화하는 게 좋다"고 말했다. 이어 "지금이 복당해야 할 시점"이라고 밝혔다.

한동훈 전 국민의힘 대표. [사진=뉴스핌 DB]

◆ 단일화 필요성 공감에도 복당에는 반대 분위기도…절차·현실 문제 제기

복당을 전제로 한 논의에는 절차적 한계를 지적하는 목소리도 나온다. 정점식 정책위의장은 15일 국회 원내대표실 앞에서 기자들과 만나 "복당은 입당 신청과 최고위원회 의결이 필요한 사안"이라며 "본인이 복당 의사를 표출하지 않았는데 이를 논의하는 것은 어불성설"이라고 말했다.

정 정책위의장은 국회의원 후보 유무가 같은 날 치러지는 지방선거에도 영향을 미친다는 점을 들어 무공천이나 무소속 연대 방식에 대해서도 부정적인 입장을 나타냈다.

김미애 의원(부산 해운대을)은 전날 입장문에서 무공천론에 대해 반대 입장을 밝혔다.

그는 "국민의힘은 공당으로서 부산 북구갑 후보를 공천해야 한다"면서도 "선거는 반드시 이겨야 한다. 따라서 국민의힘 후보를 공천한 뒤 승리를 위한 전략으로 스펙트럼을 넓히는 단일화는 필요하다고 생각한다"고 밝혔다. 복당이나 무공천이 아닌 공천을 전제로 한 단일화 방안이다.

안철수 의원은 이날 박민식 전 장관을 언급하며 "우리 당에서 뛰고 있는 사람이 없다면 모르지만, 지금 이 시간에도 부산 북구의 골목을 누비고 있는 분이 있는 마당에, 그를 투명인간 취급하는 것이 공당이 할 일인지 의문"이라고 밝혔다. 이어 "누가 되더라도, 먼저 우리당 후보를 정하고 최선을 다해 지원하는 것이 순서"라고 말했다.

친한계인 고동진 의원은 같은 날 "무공천이든 즉각적인 복당 후 출마든 방법은 중요하지 않다"며 "후보를 나눠 표를 쪼개는 선택은 패배를 자초하는 일"이라고 말했다. 방식은 다르지만 단일화 필요성 자체는 공통적으로 제기되는 분위기다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 송언석 국민의힘 원내대표가 15일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 현안 관련 기자간담회에서 발언을 하고 있다. 2026.04.15 jk31@newspim.com

◆ 지도부는 공천 원칙 유지…공관위 "전략공천설 사실 아냐"

지도부는 현재까지 공천 원칙을 분명히 하고 있다. 송언석 원내대표는 지난 15일 국회에서 열린 기자간담회에서 "원내 제2당이자 제1야당으로서 공당의 책임을 다해야 한다"고 강조했다.

그는 다만 "특정 지역에 대해 특정 의도를 갖고 공천을 한다, 안 한다는 것은 조심스럽게 접근해야 한다"고 말했다.

일각에서는 김민수 최고위원 등이 하마평에 오른 전략공천 가능성도 거론됐다. 관련 내용을 보도한 기사에 대해 국민의힘은 당 차원에서 공식 부인한 상태다.

국민의힘 공천관리위원회는 입장문을 통해 "일부 언론에서 보도된 '부산 북구갑 보궐선거 전략공천' 방식은 사실이 아니다"라며 "보궐선거 지역 국회의원 사퇴 후 공고 및 접수 등 공식 절차를 거쳐 논의 후 결정할 예정"이라고 밝혔다.

oneway@newspim.com

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李대통령, 오늘 홍준표와 오찬 [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 이재명 대통령이 홍준표 전 대구시장과 비공개 오찬을 갖는다. 홍 전 시장은 16일 자신의 페이스북을 통해 "나는 무당적자이고 백수"라며 "보름 전 홍 수석(홍익표 정무수석)이 연락 왔길래 비공개 오찬이라면 괜찮다고 했다"고 말했다. 이어 "야당 대표뿐만 아니라 야당 인사들도 가는데 내가 안 갈 이유가 없기 때문"이라고 덧붙였다. 홍준표 전 대구시장 [사진=뉴스핌 DB] 정치권에 따르면 이 대통령과 홍 전 시장의 오찬은 오는 17일 진행될 것으로 관측된다. 보수 진영에서 대선 후보로도 활동했던 홍 전 시장은 지난해 국민의힘 대선 후보 경선에서 고배를 마신 뒤 현재는 당적이 없는 상태다. 최근에는 더불어민주당 대구시장 후보인 김부겸 전 국무총리를 공개 지지한 바 있다. oneway@newspim.com 2026-04-16 15:57
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상승세 탄 이정후, 3안타 폭발 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 드디어 이정후(샌프란시스코 자이언츠)의 방망이가 봄바람을 타기 시작했다. 14경기 만에 한 경기 3안타 활약을 펼쳤다. 3경기 연속 안타에 최근 6경기 중 4경기 멀티히트의 고감도 타격이 이어지고 있다. 이정후는 17일(한국시간) 미국 오하이오주 신시내티 그레이트 아메리칸 볼파크에서 열린 2026 MLB 신시내티 레즈전에서 우익수, 5번 타자로 선발 출전해 4타수 3안타 1타점 1득점을 기록했다. 시즌 타율은 0.246, OPS는 0.686으로 올라섰고 팀은 3-0 승리로 4연패를 끊었다. 팀 6안타 가운데 절반이 이정후의 배트에서 나왔다. 2회 1사에서 첫 타석에 들어선 이정후는 상대 선발 우완 체이스 번스와 7구 승부까지 끌고 갔지만 낮게 떨어지는 슬라이더에 파울팁 삼진으로 물러났다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이정후. [사진=로이터] 2026.04.17 psoq1337@newspim.com 0-0으로 맞선 5회 1사 주자 없는 상황, 다시 번스를 상대한 이정후는 풀카운트에서 6구째 슬라이더를 잡아당겨 시속 99마일(약 159.3km)짜리 강한 타구의 우전 안타를 만들었다. 이후 브레넌의 3루수 병살타가 나와 득점으로 연결되진 못했다. 샌프란시스코 선발 랜던 룹은 6이닝 동안 단 한 점도 내주지 않자 샌프란시스코 타선이 7회초 응답했다. 바뀐 투수 브록 버크를 상대로 선두 타자 아라에스가 유격수 실책으로 출루했고 2사 후 채프먼이 좌중간을 가르는 적시 2루타로 0의 균형을 깼다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 랜던 룹. [사진=샌프란시스코 자이언츠] 2026.04.17 psoq1337@newspim.com 이어진 2사 2루 타석에 선 이정후가 승부에 쐐기를 박았다. 피치 클록 위반으로 스트라이크 하나를 안고 출발했지만 몸쪽 포심을 밀어 좌중간에 떨어뜨리는 1타점 적시타를 때렸다. 이어 대타 엘리엇 라모스의 볼넷, 슈미트의 중전 적시타까지 이어지며 스코어는 3-0이 됐다. 9회초 이정후는 1사 주자 없는 상황에서 좌완 샘 몰의 2구 스위퍼를 받아쳐 중전 안타를 쳐 시즌 두 번째 3안타 경기를 완성했다. 이정후는 11일부터 17일까지 6경기에서 23타수 10안타, 타율 0.435·OPS 1.154를 기록 중이다. 경기 막판에는 짧은 벤치클리어링이 벌어졌다. 8회초 아다메스 타석에서 코너 필립스의 몸에 맞는 공이 나오자 투수가 곧장 퇴장당하며 분위기가 험악해졌다. 샌프란시스코 마무리 밀러가 9회말 마지막 아웃을 잡은 뒤에는 삼진으로 돌려세운 스튜어트를 향해 소리를 지르며 다가갔고, 이에 스튜어트가 격하게 반응하면서 양 팀 선수들이 쏟아져 나왔다. psoq1337@newspim.com 2026-04-17 06:24

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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