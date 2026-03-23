한동훈 "국민의힘으로 돌아올 것"…대구·부산 출마설엔 "보수 재건 집중"

"공천 의도 의심"…주호영 컷오프 등 지도부 비판

연일 전국 현장 행보 "민심 이미 변했다"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 한동훈 전 국민의힘 대표가 "국민의 힘, 시민의 힘으로 국민의힘으로 돌아오겠다"고 말했다. 다만 대구·부산 재보궐선거 출마 여부에 대해서는 즉답을 피했다.

한 전 대표는 23일 YTN라디오 '장성철의 뉴스명당'에 출연해 자신에 대한 징계 국면과 향후 대응을 묻는 질문에 "국민의 힘, 시민의 힘으로 국민의힘으로 돌아오겠다"고 말했다.

한동훈 전 국민의힘 대표. [사진=뉴스핌 DB]

대구·부산 등 재보궐선거 출마 가능성에 대해서는 즉답을 피했다. 그는 "어디가 나올지 결정되지 않은 상황에서 이야기를기를 하는 건 성급할 것 같다"고 말했다. 이어 "그것보다는 보수 재건에 집중하겠다"고 덧붙였다.

김종인 전 비상대책위원장의 재보선 관련 조언에 대해서는 "대단한 혜안을 갖추신 분"이라면서도 "많은 분들의 선의의 조언을 잘 듣겠다"고 했다.

최근 이어진 대구·부산·서울 경동시장 방문과 관련해서는 "민심은 이미 변했다"며 "여의도에서 생각하는 것보다 훨씬 빠르게 변하고 있다"고 진단했다. 이어 "정치는 아직도 그대로인 게 문제이고, 민심은 이미 변했다"고 강조했다.

당내 공천 상황과 관련해서는 장동혁 지도부를 겨냥해 비판을 이어갔다. 그는 "컷오프는 있을 수 있지만 지금 상황은 의도를 누구나 의심한다"며 "원칙과 당을 위해서 한다고 누구도 생각하지 않는다"고 지적했다.

한 전 대표는 "보수 재건이 선결 과제"라며 "민심은 이미 변했는데 정치가 따라가지 못하고 있다"고 거듭 강조했다. 복귀 의지는 분명히 하면서도 출마 여부는 열어둔 채 당 상황과 민심 흐름을 보며 판단하겠다는 전략적 메시지로 읽힌다.

oneway@newspim.com



