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2026.03.16 (월)
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박형준·중진 '컷오프'설에 野 갈등 격화...오세훈 공천 신청 불투명

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공관위 김영환 컷오프...부산시장 공천 갈등
박 "망나니 칼춤"...주호영 "대구시장 헌납"
吳, 인적 청산·혁신 비대위 수용 안돼 고심

[서울=뉴스핌] 이재창 정치전문기자 = 국민의힘의 공천 갈등이 격화하고 있다. 오세훈 서울시장의 공천 거부(보이콧)에서 촉발된 갈등이 대구와 부산, 충북 등 전방위로 확산하고 있다.

오 시장이 공천 신청을 세 번째 보이콧할 수 있다는 관측이 나오는 가운데 김영환 충북지사에 이어 박형준 부산시장과 대구시장에 출마한 중진 의원들에 대한 경선 배제(컷오프)설이 나돌면서 거센 반발이 이어지고 있는 것이다.

[서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 이정현 국민의힘 공천관리위원장이 16일 오전 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 공천 관련 발표를 하고 있다. 2026.03.16 panbin@newspim.com

◆ 공관위發 박형준 컷오프설...당사자와 부산 의원 모두 '경선' 요구

16일 열린 국민의힘 공천관리위원회 회의가 부산시장 논의 과정에서 파행했다. 이정현 위원장이 현역인 박형준 부산시장의 낮은 경쟁력을 거론하면서 컷오프 가능성이 부상한 것으로 알려졌고, 이에 일부 위원이 "납득하기 어렵다"고 반발한 것으로 전해졌다.

현재 부산시장 후보로는 박 시장과 주진우(초선·부산 해운대갑) 의원 두 사람이 공천을 신청한 상태다. 박 시장이 컷오프되면 사실상 주 의원이 단수 공천되는 상황이다.

이에 박 시장이 강력히 반발했다. 박 시장은 "이 위원장이 아무 기준도 없이 현역 단체장을 컷오프하는 것은 혁신 공천이라는 이름으로 당을 망하게 하는 행위"라며 "망나니 칼춤 그 이상도 이하도 아니다"라고 맹비난했다. 그러면서 "이는 부산을 포기하는 것"이라며 "민주당과 민주당 후보에게 승리를 헌납하는 행위"라고 했다.

경쟁자인 주 의원도 "이 위원장을 비롯한 공관위원들께 정중히 경선을 요청드린다"며 "부산의 경제 위기를 극복하기 위해 박 시장과 당당히 경쟁할 것"이라고 했다.

부산 의원들도 집단 입장문을 내고 "지금 부산 선거는 특정 후보의 개인기로만 돌파할 수 있는 상황이 결코 아니다"라며 "파격적이고 근본적인 변화를 위해 경선은 반드시 필요하다"고 했다. 그러면서 "한쪽 날개를 부러뜨려 최종 후보로 나설 시장 후보의 경쟁력을 스스로 낮추는 결정을 재고해 달라"고 했다.

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 박형준 부산시장이 9일 오후 1시30분 부산시청 광장에서 3선 도전과 관련해 취재진과 인터뷰를 하고 있다. 2026.03.09

◆ 대구시장 '중진 컷오프' 소문 무성...주호영 "해당 행위" 격한 반발

대구시장 선거도 시끄럽다. 공관위가 대구시장 선거에 출마한 중진 의원을 컷오프할 것이라는 소문이 돌면서 일부 후보가 반발하고 나선 것이다. 지난 13일 이 위원장이 자진 사퇴 하기 전에도 이 문제를 두고 공관위원들 간 설전이 있었던 것으로 알려졌다. 그 연장선상이다.

현재 대구시장 후보로 공천을 신청한 현역 중진 의원은 주호영(6선)·윤재옥(4선)·추경호(3선) 의원 등이다. 이외에 유영하·최은석 의원은 초선이며, 이진숙 전 방송통신위원장, 김한구 전 달성군 새마을협의회 감사, 이재만 전 대구 동구청장, 홍석준 전 의원 등도 출마 채비를 갖추고 있다.

국회 부의장인 주 의원은 이날 채널A 라디오 '정치시그널'에서 컷오프설에 대해 "더불어민주당에 대구시장을 상납하려고 작정한 사람들 같다"며 "공천의 핵심은 '사람을 자르는 혁신'이 아니라 '이기는 공천'"이라고 했다.

주 의원은 "지금처럼 당 내분이 일어나고 경쟁력 없는 후보를 내세우려는 건 해당 행위"라며 장동혁 대표의 '공천 전권 위임' 취지 발언에 대해 "전권을 맡기겠다는 말은 당헌·당규 위반"이라고 비판했다.

주 의원은 "중진을 컷오프할 정도면 국회의원도 다 그만두게 해야 한다. 컷오프 당할 정도로 당에 쓸모가 없다면 왜 당에 두나"라며 "그런 조치가 이뤄진다면 절대 승복할 수 없다"고 했다.

공관위가 이날 컷오프를 결정한 김영환 지사는 자신의 페이스북에서 "공심위는 자유민주주의의 원칙과 절차를 파괴했다"며 "특정인을 정해 놓고 면접을 진행하다니 기가 막힌다"고 반발했다. 그러면서 "지금부터 잘못된 결정을 바로 잡고 승리하기 위해 최선을 다하겠다"고 했다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자 = 오세훈 서울시장이 16일 오전 서울시청 3층 대회의실에서 개최된 '강북횡단 지하고속도로 건설 민·관·학 정책협의회 발족식' 행사에 참석하고 있다. 2026.03.16 yym58@newspim.com

◆ 오세훈을 위한 추가 공천 신청 접수...吳, 세 번째도 보이콧할까 

서울시장 공천도 안갯속이다. 공관위가 오는 17일 추가 공천 신청을 받기로 했지만 오세훈 시장의 참여 여부는 불투명한 상황이다. 

오 시장은 절윤(윤석열 전 대통령과의 관계 단절)에 따른 당내 윤어게인 세력의 청산과 혁신 비대위 조기 구성을 요구하며 두 차례 공천 신청을 보이콧했다. 현재까지 오 시장이 요구한 두 가지 중 하나도 받아들여지지 않은 상황이다. 당안팎에서는 지도부가 사실상 이를 거부한 것이라는 관측이 많다.

이런 상황에서 오 시장으로서는 공천 신청을 할 명분이 약하다. 두 가지는 선거를 치르기 위한 최소한의 조건으로 오 시장은 판단한 것 같다. 윤어게인 이미지를 완전히 해소하지 않고서는 선거 승리가 어렵다는 게 오 시장의 생각이었던 것으로 알려졌다.  

각종 여론조사에서 당의 지지율이 더불어민주당에 크게 밀리는 상황이다. 수도권은 더 심각하다. 오 시장이 두 가지 조건을 내걸고 공천 신청 보이콧이라는 배수진을 쳤던 배경이다. 오 시장이 공천 신청을 할지는 알 수 없지만 일각에서는 다시 보이콧할 가능성도 제기된다.

오 시장이 공천 신청 접수를 하지 않을 경우 이 위원장이 다시 기회를 줄 가능성은 낮다. 이 위원장은 오 시장 없는 상태에서 공천을 진행할 가능성도 없지 않다는 관측이다. 이럴 경우 국민의힘은 심각한 내홍에 빠질 개연성이 다분하다.  각 지역의 공천 갈등과 맞물리면 엄청난 후폭풍이 예상된다.  

leejc@newspim.com

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'히든스테이지' 공모 시작 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 봄꽃이 피어오르는 3월, 올해 4회째를 맞은 싱어송라이터 경연대회 '히든스테이지'가 총상금 1200만원을 내걸고 16일부터 4월 24일까지 참가 신청을 받는다. [자료= 히든스테이지 사무국] 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 공동 주최하고 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원하는 이 대회는 대상 500만원, 한국콘텐츠진흥원장상(최우수) 300만원, 우수상·루키상 각 200만원으로 상금을 구성했다. 특히 이 무대는 청년 음악인들에게 더없이 반가운 기회다. 나이·성별·국적 제한 없이 국내에서 음악 활동이 가능한 싱어송라이터라면 누구든 지원할 수 있다. 인디씬을 떠돌며 자신만의 음악을 다듬어온 청년 뮤지션들의 첫 도약대가 될 수 있다. 상금에 그치지 않고 본선 진출자 전원에게 라이브클립 제작 기회를, 대상 수상자에게는 음원 발매 기회까지 제공해 실질적인 커리어 발판을 마련해준다는 점도 주목할 만하다. 씨앗이 싹을 틔우는 봄처럼, 히든스테이지는 무명의 청년 뮤지션들이 세상에 처음 이름을 알리는 무대이기도 하다. 지난 3년간 수많은 음악인의 등용문이 돼온 이 무대는 장르·스타일을 가리지 않고 오직 '자신만의 음악'으로 승부하는 싱어송라이터를 찾는다. 미발표 창작곡 음원(MP3)과 실연 영상, 가사지, 프로필 사진을 사무국 이메일로 제출하면 된다. 1차 온라인 심사를 통해 5월 중순 20~30팀의 본선 진출자를 선발하며, 6~8월 서울 여의도 뉴스핌 스튜디오에서 매주 유튜브로 경연 영상을 공개한다. 최종 결선은 9월 공개 무대에서 펼쳐진다. 자세한 참가 방법은 히든스테이지 공식 홈페이지(https://hiddenstage.co.kr/)에서 확인할 수 있다. fineview@newspim.com 2026-03-16 09:17
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김소영 피해자 3명 추가 확인 [서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 서울 강북구 모텔에서 약물 연쇄살인 사건 피의자 김소영이 3명에게 추가로 범행을 저지른 것으로 확인됐다. 경찰청 국가수사본부 관계자는 16일 서울 서대문구 경찰청에서 열린 기자간담회에서 피해자 3명이 추가로 확인돼 특수상해 혐의로 추가 입건했다고 밝혔다. 강북 모텔 연쇄살인 피의자 20세 김소영 [사진=서울북부지방검찰청] 경찰은 피해자 3명 모발을 국립과학수사연구원(국과수)에 보냈다. 감정 결과 1명은 동일한 향정신성의약품이 검출됐다. 나머지 2명 중 1명은 미검출, 1명은 회신대기 상태다. 김소영은 지난해 12월부터 지난달까지 20대 남성 3명에게 향정신성의약품인 벤조다이아제핀계 약물이 섞인 음료를 건네 1명의 의식을 잃게 하거나 2명을 사망에 이르게 한 혐의를 받는다. 경찰은 수사 초기 김소영 신상 정보를 공개하지 않은 데 대해 살인 고의성을 입증할 증거가 충분히 확인되지 않았기 때문이라고 설명했다. 국수본 관계자는 "피의자가 당시 혐의를 부인하는 상황이었고 구속 수사기간이 10일 밖에 안돼 중대범죄수사공개법 관련 요건을 갖췄다고 보기 어려웠다"고 설명했다. 경찰은 법률상 요건에 대해 적극 판단하면서 관련 사례집을 작성해 일선에 배포하고 현장 직원 교육을 강화하겠다고 밝혔다. 경찰은 신상 정보를 공개하지 않았으나 서울북부지검은 지난 9일 신상정보공개심의위원회 심의 결과를 바탕으로 김소영 얼굴과 성명, 나이 등 신상정보를 공개했다. 서울북부지검 형사2부(부장검사 김가람)는 지난 10일 김소영을 살인 및 특수상해, 마약류관리법 위반 혐의로 구속 기소했다. 김소영에 대한 첫 공판은 다음달 9일 오후 서울북부지법에서 열린다. krawjp@newspim.com 2026-03-16 13:58

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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