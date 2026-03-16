박형준·중진 '컷오프'설에 野 갈등 격화...오세훈 공천 신청 불투명

공관위 김영환 컷오프...부산시장 공천 갈등

박 "망나니 칼춤"...주호영 "대구시장 헌납"

吳, 인적 청산·혁신 비대위 수용 안돼 고심

[서울=뉴스핌] 이재창 정치전문기자 = 국민의힘의 공천 갈등이 격화하고 있다. 오세훈 서울시장의 공천 거부(보이콧)에서 촉발된 갈등이 대구와 부산, 충북 등 전방위로 확산하고 있다.

오 시장이 공천 신청을 세 번째 보이콧할 수 있다는 관측이 나오는 가운데 김영환 충북지사에 이어 박형준 부산시장과 대구시장에 출마한 중진 의원들에 대한 경선 배제(컷오프)설이 나돌면서 거센 반발이 이어지고 있는 것이다.

[서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 이정현 국민의힘 공천관리위원장이 16일 오전 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 공천 관련 발표를 하고 있다. 2026.03.16 panbin@newspim.com

◆ 공관위發 박형준 컷오프설...당사자와 부산 의원 모두 '경선' 요구

16일 열린 국민의힘 공천관리위원회 회의가 부산시장 논의 과정에서 파행했다. 이정현 위원장이 현역인 박형준 부산시장의 낮은 경쟁력을 거론하면서 컷오프 가능성이 부상한 것으로 알려졌고, 이에 일부 위원이 "납득하기 어렵다"고 반발한 것으로 전해졌다.

현재 부산시장 후보로는 박 시장과 주진우(초선·부산 해운대갑) 의원 두 사람이 공천을 신청한 상태다. 박 시장이 컷오프되면 사실상 주 의원이 단수 공천되는 상황이다.

이에 박 시장이 강력히 반발했다. 박 시장은 "이 위원장이 아무 기준도 없이 현역 단체장을 컷오프하는 것은 혁신 공천이라는 이름으로 당을 망하게 하는 행위"라며 "망나니 칼춤 그 이상도 이하도 아니다"라고 맹비난했다. 그러면서 "이는 부산을 포기하는 것"이라며 "민주당과 민주당 후보에게 승리를 헌납하는 행위"라고 했다.

경쟁자인 주 의원도 "이 위원장을 비롯한 공관위원들께 정중히 경선을 요청드린다"며 "부산의 경제 위기를 극복하기 위해 박 시장과 당당히 경쟁할 것"이라고 했다.

부산 의원들도 집단 입장문을 내고 "지금 부산 선거는 특정 후보의 개인기로만 돌파할 수 있는 상황이 결코 아니다"라며 "파격적이고 근본적인 변화를 위해 경선은 반드시 필요하다"고 했다. 그러면서 "한쪽 날개를 부러뜨려 최종 후보로 나설 시장 후보의 경쟁력을 스스로 낮추는 결정을 재고해 달라"고 했다.

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 박형준 부산시장이 9일 오후 1시30분 부산시청 광장에서 3선 도전과 관련해 취재진과 인터뷰를 하고 있다. 2026.03.09

◆ 대구시장 '중진 컷오프' 소문 무성...주호영 "해당 행위" 격한 반발

대구시장 선거도 시끄럽다. 공관위가 대구시장 선거에 출마한 중진 의원을 컷오프할 것이라는 소문이 돌면서 일부 후보가 반발하고 나선 것이다. 지난 13일 이 위원장이 자진 사퇴 하기 전에도 이 문제를 두고 공관위원들 간 설전이 있었던 것으로 알려졌다. 그 연장선상이다.

현재 대구시장 후보로 공천을 신청한 현역 중진 의원은 주호영(6선)·윤재옥(4선)·추경호(3선) 의원 등이다. 이외에 유영하·최은석 의원은 초선이며, 이진숙 전 방송통신위원장, 김한구 전 달성군 새마을협의회 감사, 이재만 전 대구 동구청장, 홍석준 전 의원 등도 출마 채비를 갖추고 있다.

국회 부의장인 주 의원은 이날 채널A 라디오 '정치시그널'에서 컷오프설에 대해 "더불어민주당에 대구시장을 상납하려고 작정한 사람들 같다"며 "공천의 핵심은 '사람을 자르는 혁신'이 아니라 '이기는 공천'"이라고 했다.

주 의원은 "지금처럼 당 내분이 일어나고 경쟁력 없는 후보를 내세우려는 건 해당 행위"라며 장동혁 대표의 '공천 전권 위임' 취지 발언에 대해 "전권을 맡기겠다는 말은 당헌·당규 위반"이라고 비판했다.

주 의원은 "중진을 컷오프할 정도면 국회의원도 다 그만두게 해야 한다. 컷오프 당할 정도로 당에 쓸모가 없다면 왜 당에 두나"라며 "그런 조치가 이뤄진다면 절대 승복할 수 없다"고 했다.

공관위가 이날 컷오프를 결정한 김영환 지사는 자신의 페이스북에서 "공심위는 자유민주주의의 원칙과 절차를 파괴했다"며 "특정인을 정해 놓고 면접을 진행하다니 기가 막힌다"고 반발했다. 그러면서 "지금부터 잘못된 결정을 바로 잡고 승리하기 위해 최선을 다하겠다"고 했다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자 = 오세훈 서울시장이 16일 오전 서울시청 3층 대회의실에서 개최된 '강북횡단 지하고속도로 건설 민·관·학 정책협의회 발족식' 행사에 참석하고 있다. 2026.03.16 yym58@newspim.com

◆ 오세훈을 위한 추가 공천 신청 접수...吳, 세 번째도 보이콧할까

서울시장 공천도 안갯속이다. 공관위가 오는 17일 추가 공천 신청을 받기로 했지만 오세훈 시장의 참여 여부는 불투명한 상황이다.

오 시장은 절윤(윤석열 전 대통령과의 관계 단절)에 따른 당내 윤어게인 세력의 청산과 혁신 비대위 조기 구성을 요구하며 두 차례 공천 신청을 보이콧했다. 현재까지 오 시장이 요구한 두 가지 중 하나도 받아들여지지 않은 상황이다. 당안팎에서는 지도부가 사실상 이를 거부한 것이라는 관측이 많다.

이런 상황에서 오 시장으로서는 공천 신청을 할 명분이 약하다. 두 가지는 선거를 치르기 위한 최소한의 조건으로 오 시장은 판단한 것 같다. 윤어게인 이미지를 완전히 해소하지 않고서는 선거 승리가 어렵다는 게 오 시장의 생각이었던 것으로 알려졌다.

각종 여론조사에서 당의 지지율이 더불어민주당에 크게 밀리는 상황이다. 수도권은 더 심각하다. 오 시장이 두 가지 조건을 내걸고 공천 신청 보이콧이라는 배수진을 쳤던 배경이다. 오 시장이 공천 신청을 할지는 알 수 없지만 일각에서는 다시 보이콧할 가능성도 제기된다.

오 시장이 공천 신청 접수를 하지 않을 경우 이 위원장이 다시 기회를 줄 가능성은 낮다. 이 위원장은 오 시장 없는 상태에서 공천을 진행할 가능성도 없지 않다는 관측이다. 이럴 경우 국민의힘은 심각한 내홍에 빠질 개연성이 다분하다. 각 지역의 공천 갈등과 맞물리면 엄청난 후폭풍이 예상된다.

leejc@newspim.com