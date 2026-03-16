[종합] 박형준 부산시장, 국민의힘 공관위 작심 비판…"컷오프는 망나니 칼춤"

주진우 의원 "경선 진심으로 원한다"

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 국민의힘 공천관리의원회 회의에서 박형준 부산시장 컷오프와 주진우 국회의원 단수 공천 방안 논란과 관련해 박형준 부산시장이 공개적으로 공관위를 저격하고 나섰다.

박 시장은 16일 페이스북에 적은 글을 통해 "공천은 이기는 공천이어야 한다"며 "아무 기준도 없이 현역단체장을 컷오프하고 단수 공천을 하는 것은 이기는 공천도 아니고 혁신 공천은 더더욱 아니다"라고 반발했다.

[사진=페이스북 캡처] 2026.03.16

그는 이정현 공관위원장을 향해 "혁신 공천이란 이름으로 당을 망하게 하는 행위이자, 망나니 칼춤 그 이상도 이하도 아니다"라고 "이번 결정적 중요성을 가진 부산을 포기하는 것이며 민주당 후보에게 승리를 헌납행위"라고 반발했다. 보수의 최대 기반인 부산에서 민심이 흔들릴 수 있다는 우려를 드러낸 셈이다.

박 시장은 "공천은 공정하게 이루어져야 한다"며 "부산시민의 의사를 자의적으로 왜곡하는 어떤 공천 시도도 중지돼야 한다. 공관위 결정을 부산시민과 함께 지켜보겠다"고 목소리를 높였다.

박 시장은 긴급 브리핑에서도 불만을 드러냈다. 그는 "공관위 내부 논의 내용이 확정되지도 않은 채 외부로 흘러나오는 것은 심각한 정치적 타격"이라며 "경선을 준비하는 현역 단체장에게 이런 방식은 온당치 못하다"고 직격했다.

그는 "단체장 선거는 국회의원 선거와 다르다"며 "기준과 근거 없이 현역 단체장을 자르는 것은 혁신 공천이 아니라 선거를 망치는 길"이라고 각을 세웠다. 이어 "공천은 공정해야 하며, 부산 시민의 뜻을 왜곡하는 시도는 중단돼야 한다"고 목소리를 높였다.

박 시장은 "과거에도 공천 파동이 선거 패배를 불러왔다"며 "공천은 원칙과 기준에 따라 공정하게 해야지, 사람을 자르는 것을 혁신이라 착각해선 안 된다"고 쓴소리를 던졌다.

이번 발언은 국민의힘 공관위가 박 시장을 컷오프하고 주진우 국회의원을 단수 추천하는 방안을 논의하고 있다는 보도가 나온 직후 나왔다. 보수의 핵심 기반인 부산에서 공천 논란이 격화되면서 당내 분열 우려가 커지고 있다.

주진우 의원도 페이스북에 올린 글에서 "공관위에서 부산시장 후보 단수 공천에 대한 논의가 있다는 언론 보도를 접했으며 경선을 진심으로 원한다"고 썼다.

그는 "부산의 경제 위기를 극복하기 위해 박형준 시장과 새로운 비전으로 당당히 경쟁하겠다"며 "어떤 어려움 속에서도 늘 정도를 걸어왔고 정면 돌파를 선택해 왔다"고 강조했다.

그러면서 "그것이 부산과 우리 당을 승리로 이끄는 길이라고 생각한다"며 "존경하는 이정현 위원장님을 비롯한 공관위원님들께 정중히 경선을 요청 드린다"고 했다.

ndh4000@newspim.com