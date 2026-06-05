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김재연 "조국 출마 자체가 민주진보 연대 적신호...민주, 신뢰 회복 답 줘야"

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  • 김재연 진보당 상임대표가 5일 야5당 대선 전 합의 미이행에 대해 민주당이 신뢰 회복 답을 내놔야 한다고 밝혔다.
  • 김 상임대표는 지방선거 결과를 계기로 범진보 진영의 선거·정책 연대 필요성이 민주당 내부에서 확대될 것이라며 결선 투표제 등 구체 조치를 촉구했다.
  • 또 평택을 등에서 늦은 연대와 후보 사퇴 미고지로 무효표가 발생한 점을 지적하고, 진보당이 2030세대와 여성의 정치 참여 확대 역할을 하겠다고 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"서울·경남 선거, 민주진보 단결 실패의 뼈아픈 결과"
"민주당 담지 못하는 2030 세대 정치 지향 담아낼 것"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 김재연 진보당 상임대표가 5일 "지난해 5월 대선을 앞두고 당시 야5당이 함께 합의한 합의문이 대선 이후에 거의 반영되지 않았다"며 "어떻게 신뢰를 회복할지에 대한 답은 더불어민주당이 줘야 한다"고 밝혔다.

김 상임대표는 이날 국회의원회관에서 개최한 6·3 지방선거 결과 관련 기자회견에서 "이번 선거 결과를 통해 범진보 진영 선거 연대와 정책 연대 필요에 대한 요구가 민주당 안에서도 크게 확대될 것"이라고 이같이 말했다.

김재연 진보당 상임대표 [사진=뉴스핌 DB]

김 상임대표는 모두 발언을 통해 "정청래 민주당 대표가 울산시장 선거 단일화와 관련해 진보당에 고마움을 표하며 '연대하면 커진다'고 결선 투표제 논의를 시사했다"며 "거대 정당 독식 구조를 바꿔내고 연대와 연합을 강화하기 위한 신뢰할 수 있는 조치가 실행되길 기대한다"고 했다.

6·3 지방선거 더보기 선거일 6.03

이후 '결선 투표제를 포함해 진보당 차기 아젠다가 있냐'는 질의에 대해 "정 대표가 말한 결선 투표제 도입이 오는 총선을 말하는지 정치 개혁 전반에 대한 노력이라는 의미인지 깊게 이야기하지 못했다"고 답했다.

이어 "이번 지방선거 결과를 통해 범진보 진영 선거 연대, 정책 연대 필요성이 민주당 안에서 크게 확대될 것으로 보인다"며 "진보당이 일관되게 표현해 온 바가 있기 때문에 진전된 논의가 있었으면 한다"고 했다.

그러면서 "구호에 그치는 게 아니라 구체적인 조치가 필요하다"며 "지난해 5월에 대선 앞두고 당시 야 5당이 함께 합의한 대선 직전 합의한 합의문에 많은 내용이 담겨 있지만 대선 이후 거의 반영되지 않았다"고 지적했다.

그는 "당대당 합의였음에도 불구하고 사실상 민주당이 실천 의지를 보이지 않은 상태에서 1년이 지난 것에 아쉬움을 표한다"며 "합의 정신 복원을 어떻게 실천적으로 이행하고 신뢰를 회복할지에 대한 답은 민주당이 줘야 한다"고 강조했다.

경기 평택을 재선거에서 유의동 국민의힘 후보가 당선된 것과 관련해서는 "전체적으로 선거 연대가 너무 늦게 추진된 점이 아쉽다"고 했다.

김재연 진보당 상임대표 [사진=뉴스핌 DB]

김 상임대표는 "진보당 후보들이 단일 후보로 뛰었지만 당선되지 못한 선거구의 경우 본 투표 용지가 단일화되기 이전 상황 그대로 찍힌 상황에서 그대로 치러야 했다"며 "많은 유권자분들이 후보 사퇴 여부를 알지 못해 다수 무효표가 발생했다"고 설명했다.

이어 "이러한 상황에 대한 우려로 민주당에 4월 말까지 선거 연대와 관련해 답변할 것을 공개 요청했었다"고 밝혔다.

그는 "조국 조국혁신당 대표가 4월 중순 평택을에 출마를 발표할 당시 이미 그 상황 자체가 전체 민주진보 진영 선거 연대에 적신호가 켜진 거라고 판단했다"며 "이후 조국혁신당과 민주당 후보들 간 거친 네거티브 공방이 오가며 5월 이후로는 사실상 평택을에서 선거 연대를 만들기는 어렵다는 말을 했다"고 했다.

또 "서울시장 선거와 경남지사 선거를 비롯해 민주진보 진영의 단결된 힘이 충분히 발휘되지 못한 선거가 얼마나 뼈아픈 결과를 낳았는지를 국민들 앞에 확인시켜 줬다고 생각한다"며 "울산을 비롯해 어려운 상황에서도 선거 연대의 끈을 놓지 않기 위해 전력을 쏟았지만 그 결과가 충분하지 못한 것에 대해 아쉽다"고 했다.

2030세대와 여성 유권자 전략에 대해서는 "이번 선거에서 진보당 출마자 가운데 60%가 여성 후보였고, 당선자 역시 60%가 여성"이라며 "청년과 여성의 정치 참여를 확대하는 것은 진보당의 중요한 전략"이라고 설명했다.

이어 "민주당이 충분히 담아내지 못하는 2030세대의 요구와 정치적 지향을 진보당이 담아내는 역할을 하겠다"고 밝혔다.

chogiza@newspim.com

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