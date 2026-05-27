민주당 김경수, 진보당 전희영과 후보 단일화 전격 합의…경남 정치 지형 변화

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진보당과 민주당의 첫 단일화 사례

도민 통합 및 사회개혁 목표 설정

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 김경수 더불어민주당 경남지사 후보와 전희영 진보당 후보가 27일 후보 단일화에 전격 합의했다. 이번 단일화는 김 후보의 요청에 전 후보가 응하면서 성사됐다.

6·3 지방선거를 앞두고 광역단위에서 진보당이 더불어민주당 후보와 단일화한 첫 사례라는 점에서 주목된다.

두 후보는 이날 경남도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 김경수 후보로 단일화하는 공동 선언을 발표했다. 회견에는 김경수 후보와 전희영 후보, 경남정치개혁광장시민연대 이병하 대표가 참석했다.

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 김경수 더불어민주당 경남지사 후보(오른쪽)와 전희영 진보당 후보가 27일 오후 3시 경남도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 김경수 후보로 단일화하는 공동 선언을 발표한 뒤 선거를 승리를 다짐하고 있다. 2026.05.27

김 후보는 모두 발언을 통해 "경남에서 내란에 반대하는 두 후보가 단일화에 합의했다"며 "도민 통합을 바탕으로 경남의 미래를 이끌겠다. 사전투표와 본투표에서 도민의 선택을 요청드린다"고 당부했다.

전희영 후보는 "도지사 후보직을 사퇴하고 조건 없는 단일화를 선택했다. 이는 민생과 민주주의를 지키기 위한 결정"이라며 "내란 청산과 정치 변화를 위해 단일화에 나섰으며 도민과의 약속을 더 큰 정치로 이어가겠다"고 목소리를 높였다.

이병하 대표는 "두 후보의 단일화는 경남 정치 지형 변화와 선거 승리를 위한 결단"이라고 치켜세우며 "정책 연대를 바탕으로 결과를 만들어야 한다"고 주장했다.

이들은 공동 선언문에서 단일화 후보를 김경수 후보로 정하고, 내란청산과 경남의 사회개혁을 공동 목표로 제시했다.

전 후보는 "경남에서 국민의힘을 심판하고 내란을 완전히 종식시키기 위해 더불어민주당 김경수 후보로의 단일화를 선언하며, 김경수 후보 지지를 공식 선언한다"고 말했다.

김 후보는 "내란의 비극을 낳은 낡은 정치체제를 개혁하고, 도민의 직접 정치 참여와 연합정치를 통해 민주·진보적 도정을 실현하겠다"고 다짐했다.

단일화 논의를 이끌어 온 이병하 대표는 제 정당과 시민사회가 함께 참여하는 '새로운 경남 사회대개혁위원회' 출범을 예고했다.

위원회는 경남형 기본사회 구축, 노동기본권 보장, 에너지·교통·돌봄·주택 등 공공성 강화, 기후위기 대응, 청년 일자리, AI 대전환 과제 등을 공동 추진 과제로 제시했다.

두 후보는 단일 선언 직후 정책협약서에도 서명했다. 협약에는 공공의료 강화, 산업전환과 노동권 보장, 농어업 지원 확대, 청년 정책과 기후 정책 추진 등 경남의 중장기 과제에 대한 공동 이행 방안이 담겼다.

양측은 단일화가 단순한 선거 연대에 그치지 않고, 도정 방향과 정책 추진에서 협력하는 구조로 이어가겠다고 밝혔다.

김경수 후보는 "이제 두 후보가 원팀이 됐다"며 "도민의 더 나은 삶과 경남 대전환을 위해 승리를 이루겠다"고 말했다. 전희영 후보는 "남은 선거운동 기간 경남 곳곳을 돌며 '경남은 경수다'를 외치겠다"고 말해 지지 결집 의지를 드러냈다.

김 후보는 전 후보에게 선거대책위원회 총괄선대위원장직을 제안했고, 전 후보가 이를 수락하면서 두 사람은 회견 직후 공동 선거운동에 돌입했다.

박근혜 전 대통령의 박완수 후보 지원 유세와 관련해 "이번 지방선거가 자신들의 낡은 권력을 지키기 위한 몸부림으로 국민의힘은 선거를 치르고 있다"면서 "저희들은 도민의 삶을 지키는 그런 선거를 하겠다"고 날센 각을 세웠다.

한편 경남도선거관리위원회는 본투표 당일 전희영 후보 사퇴 사실을 안내하는 공고를 게시할 예정이다. 사전투표 용지에는 전 후보 이름 옆에 '사퇴'가 표기되지만 이미 인쇄된 본투표 용지에는 해당 문구가 없어 유권자들의 주의가 요구된다.

news2349@newspim.com